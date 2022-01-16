Депутата новосибирского горсовета задержали на митинге

15 января, после участия в акции протеста «Нет – тарифному грабежу!», полиция задержала Александра Мухарыцина.

Заместитель председателя постоянной комиссии по наказам избирателей и член постоянной комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов города Новосибирска Александр Мухарыцин был взят под стражу правоохранителями 15 января. Задержание произошло по окончании акции протеста против повышения коммунальных платежей, проходившей возле театра «Глобус».

Акция «Нет – тарифному грабежу!» была посвящена протесту против резкого повышения тарифов на капитальный ремонт, принятого региональными властями 21 декабря 2021 года. Утверждённый тариф, который раскритиковал депутат Александр Мухарыцин, оказался на 25,4% выше установленного ранее.

Параллельно протестной акции, проходившей у театра «Глобус», с одиночным пикетом против повышения коммунальных тарифов на площади Ленина выступил журналист сетевого издания «Мы и власть» Виктор Сорокин. В группе «Новосибирск 24» социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что в ходе пикета представитель СМИ также был задержан полицией.

О дальнейшей судьбе депутата-единоросса сообщается в Telegram-канале «Горводоканал»: «Уехав с сотрудниками полиции, он связался со сторонниками и сообщил, что отправлен в ИВС (изолятор временного содержания – «КС») до суда, который состоится завтра».

В группе «РКРП и РОТ ФРОНТ — Коммунисты Новосибирска», где ранее анонсировался митинг с участием депутата новосибирского горсовета, отмечено, что причиной задержания депутата является не текущая, а более ранняя акция протеста: «Сотрудники полиции задержали Александра Мухарыцина в момент, когда он уже собирался отъезжать с места проведения акции на своей машине, предложив ему проехать в отдел полиции Октябрьского района для проведения протокольных мероприятий по факту его участия в несанкционированной акции 13 ноября прошлого года на МЖК».

Напоминаем, что митинг 13 ноября бы проведён на МЖК по инициативе депутата Заксобрания Сергея Конько против размещения коммерческих ларьков на месте предполагаемого сквера.