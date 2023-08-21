Прокуратура провела проверку организаций, занимающихся пассажирскими перевозками в Бердске. Выявлены десятки нарушений, возбуждены административные дела. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что совместная проверка перевозчиков прокурорами, специалистами государственной инспекции труда и сотрудниками Ространснадзора выявила более 40 нарушений. В их числе работа водителей без трудовых договоров, отсутствие заключенных договоров страхования ответственности перевозчика за причинение возможного вреда пассажирам, отсутствие оснащения транспортных средств системой ГЛОНАСС и другие нарушения.

По факту выявления свыше четырех десятков несоответствий законодательству было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Компании-перевозчики получили 3 представления от прокуроров. Устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.

Ранее мы писали о том, что депутата Бердского горсовета на трассе сбил автобус.