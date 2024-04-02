Стала известна программа празднования Дня Победы в Новосибирске

В Новосибирске началась подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Утверждены состав организационного комитета и перечень мероприятий, сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.

В состав организационного комитета вошли руководители и специалисты структурных подразделений мэрии города, руководители районных администраций, представители Совета депутатов и общественности Новосибирска, представители силовых ведомств. К знаменательному событию город будет готовиться уже в апреле — исполняющий обязанности мэра города Олег Клемешов поручил привести в порядок мемориалы и места проведения массовых мероприятий.

Концепция празднования Дня Победы «Новосибирск — Город трудовой доблести. Всё для фронта! Всё для Победы!» объединит в себе темы города и воинской славы сибиряков. В праздничной программе предусмотрены традиционные мероприятия: военный парад войск Новосибирского гарнизона, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Акция «Георгиевская ленточка»: в парках и скверах всех районов города, а также вузах бойцы студенческих отрядов, волонтеры и курсанты молодежных центров будут раздавать георгиевскую ленту и рассказывать об истории и значении данного символа. Более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти, почти в каждом районе города будет выставлен почетный караул в рамках общегородского проекта «Вахта Памяти».

Накануне 9 мая состоится праздничный концерт в КК им. В. Маяковского «Майский вальс» для ветеранов и горожан; 8 и 14 мая пройдет международная акция «Сад памяти» на территории бульвара Победы в Ленинском районе, запланирована высадка более тысячи кустарников; 8 мая в театре оперы и балета состоятся традиционное торжественное собрание и праздничный концерт для ветеранов; 8 мая в 22:00 будет организована единая гражданская акция «Свеча памяти» на мемориальном комплексе «Монумент Славы», а также в районах города.

Традиционно 9 мая в Новосибирске начнется с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В этот день также состоятся торжественные митинги и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент славы» и на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцовском кладбище. В киноконцертном комплексе им. В. Маяковского будет организована праздничная программа и показ патриотических фильмов. Состоится 77-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина на Красном проспекте. Предусмотрены праздничная концертная программа на площади им. Ленина, фейерверк и артиллерийский салют.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов поручил активнее ворошить снег и ускорить расконсервацию ливневок.