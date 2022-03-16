В Новосибирской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 529 случаев заражения коронавирусной инфекции. В регионе впервые с 30 января суточное число заболевших COVID-19 не превышает 600 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили 529 случаев заражения коронавирусной инфекции (днем ранее — 613), выздоровели 905 пациентов (15 марта — 1 081).

От заболевания скончались четырнадцать пациентов: четверо мужчин в возрасте от 55 до 85 лет, а также десять женщин в возрасте от 48 до 93 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 1 816 пациентов (15 марта — 1 974), в том числе 45 детей. В отделениях реанимации лечатся 212 человек, искусственная вентиляция легких требуется 33 пациентам.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 246 519 случаев COVID-19, в том числе у 35 498 детей. 225 387 пациентов полностью выздоровели, 5 208 скончались.

Отметим, в регионе впервые с конца января суточное число заболевших не превышает 600 случаев. Пик пятой волны коронавирусной инфекции зафиксирован в Новосибирской области 14 февраля — за день COVID-19 подтвердился у 5 824 человек. После этой даты в регионе наблюдается постепенное снижение заболеваемости.

Напомним, в регионах Сибири продолжается снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. В Кемеровской области и Красноярском крае власти приняли решение об отмене масочного режима, возможность снятия указанной меры также рассматривается в Новосибирской области.

Как сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, невысокая заболеваемость COVID-19 связана с тем, что подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту к вирусу. Он предупредил, что через некоторое время уровень защиты снизится, и заболеваемость вновь начнет расти.