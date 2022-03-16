Стала известна дата отмены в Новосибирске масочного режима

Следом за Кузбассом и Красноярским краем масочный режим могут отменить и в Новосибирской области: губернатор Андрей Травников сообщил, что поручение подготовить соответствующий документ уже дано и назвал дату, когда вопрос будет решен.

«Я принципиально поддерживаю решение по отмене масочного режима, которое уже приняли главы некоторых сибирских регионов. Нам и самим эта мера уже поднадоела, а с учетом того, что пятая волна коронавируса активно сходит на нет, я считаю, у нас есть возможность принять такое решение.

Губернатор дал поручение подготовить нужные документы – они будут рассмотрены 21 марта, на очередном заседании правительства региона.

Вместе с тем, об отмене режима повышенной готовности, по словам Андрея Травникова, речи не идет. «Коронавирус, к сожалению, никуда не делся, он только за прошедшую неделю забрал жизни ста человек в Новосибирской области, и двести шестьдесят остаются на больничной койке, в реанимации. Поэтому не будем расслабляться».

Первым сибирским регионом, разрешившим своим гражданам снять маски, стал Кузбасс, где губернатор Сергей Цивилев отменил масочный режим и социальную дистанцию с 14 марта, сразу после Москвы. В тот же день дал соответствующее поручение губернатор Красноярского края Александр Усс – в Красноярске маски можно снять с сегодняшнего дня.