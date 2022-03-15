Врач-инфекционист рассказал, стоит ли ждать следующую волну коронавируса

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, спад заболеваемости коронавирусной инфекции связан с иммунной защитой населения.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, стоит ли ждать новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции.

По данным стоп.коронавирус.рф, на утро 14 марта в России за сутки выявили более 41 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом 17 февраля в стране за день заболевание подтвердилось у 180, 6 тыс. человек. Снижение заболеваемости также наблюдается в Новосибирской области. Так, если вчера оперативный штаб сообщал о 690 случаев коронавируса за сутки, то 14 февраля число заболевших за день составило почти 6 тыс. человек.

По словам Андрея Позднякова, в настоящее время острая фаза пандемии закончилась, однако вирус остался в популяции во всех странах. Невысокую заболеваемость специалист объяснил тем, что подавляющая часть населения приобрела к нему иммунную защиту.

«Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти. Другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи. Это возможно, если ничего не случится с вирусом, т.е. превалирующим останется штамм Омикрон с его вариантами», — цитирует Андрея Позднякова пресс-служба ООО «Инвитро-Сибирь».

Кроме того, по мнению врача-инфекциониста, скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке COVID-19.

«Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс — естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран», — отметил специалист. Он подчеркнул, что тяжесть перенесенного заболевания будет зависеть от уровня иммунной защиты населения.

Напомним, в регионах Сибири продолжается снятие коронавирусных ограничительных мер. Так, власти Кузбасса приняли решение об отмене масочного режима на территории области, еще ряд ограничений снимают, в частности, в Новосибирской, Томской областях.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. «Континент Сибирь» опубликовал список пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Поставить прививку могут как взрослые, так и дети.