Власти ещё одного сибирского региона разрешили жителям снять маски

Масочный режим и требование соблюдения социальной дистанции при посещении общественных мест отменены в Красноярском крае. Ограничения не действуют с 16 марта.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указы о мерах против распространения коронавирусной инфекции, согласно которым со среды, 16 марта, в регионе отменяется требование ношения масок в общественных местах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно изменениям, в Красноярском крае перестаёт действовать требование соблюдения социальной дистанции в полтора метра.

Напомним, решение об отмене масочного режима на днях также было принято в Кемеровской области. Кроме того, в Новосибирской области, где ранее была упразднена система QR-кодов в общепитах и фитнес-центрах, вход без свидетельства о вакцинации разрешён в театры и детские развлекательные центры – соответствующее постановление вступает в силу 18 марта.