Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Новосибирской области приблизился к 73%

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. По последним данным, коллективный иммунитет к заболеванию в регионе достиг 72,8%.

В Новосибирской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 72,8%. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира телеканала ОТС, такой показатель был зафиксирован в регионе в конце января текущего года.

По словам главы региона, указанный процент ниже ожидаемого уровня коллективного иммунитета к заболеванию в 80%, однако показатель был достаточно высоким в преддверии пятой волны COVID-19. Андрей Травников допустил, что уровень коллективного иммунитета мог также поспособствовать быстрому спаду заболеваемости.

«Но сегодня уже другая задача, и эта цифра плавающая, потому что все больше людей, у которых полугодовой период с предыдущей вакцинации или предыдущей болезни истекает, и сегодня на повестку дня выходит задача по ревакцинации», — сказал Андрей Травников.

Напомним, накануне участники оперативного совещания в правительстве Новосибирской области подтвердили выход региона на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Новосибирской области снимается часть ограничительных мер, в том числе предъявление QR-кодов в сфере услуг. Однако документ необходим при посещении, в частности, заведений общественного питания.

Получить QR-код можно в том случае, если гражданин официально переболел коронавирусной инфекцией, завершил курс вакцинации от заболевания или сдал ПЦР-тест — последний действует в течение 48 часов. С 21 февраля получить QR-код можно при наличии антител к коронавирусной инфекции — сдать тест на определение уровня антител можно в любой лицензированной лаборатории.