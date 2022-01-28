В Новосибирской области официально объявили о начале 5-й волны коронавируса. Где можно поставить прививку, чтобы обезопасить себя и близких от тяжелого течения заболевания? «Континент Сибирь» публикует актуальный список пунктов вакцинации от COVID-19.
В Новосибирской области вновь наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Власти региона уже объявили о начале очередной, уже 5-й волны инфекции и призывают прививаться. Новую волну спровоцировал штамм «омикрон». Он вызывает у взрослых менее тяжелое заболевание по сравнению с «дельтой», однако активно распространяется среди детей. По этой причине с 31 января школы региона переводят на удаленный режим работы, а родителям подростков советуют вакцинировать детей. Напомним, первая партия детской вакцины от коронавируса уже поступила в Новосибирскую область.
Ставить вакцину или нет – каждый решает индивидуально. Врачи советуют принимать во внимание общее состояние здоровья, учитывать как личные противопоказания, так и риски в связи с возможным тяжелым течением болезни.
Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 на территории города Новосибирска
|Медицинские организации
|Адрес
|Дни, часы работы
|Телефон
|ГБУЗ НСО ГКБ № 2
|Пр. Дзержинского, 71
|пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00
|363-95-07
|ГБУЗ НСО ГКБ № 12
|ул. Авиастроителей, 3
|пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00
|265-87-27
204-27-50
|ГБУЗ НСО ГКБ № 17
|ул. Лежена, 5/1
|пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00
|261-04-70
122
Сайт Госуслуги.ру
|ГБУЗ НСО ГКБ № 17
|ул. Толбухина, 41/1
|пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00
|261-04-70
122
Сайт Госуслуги.ру
|ГБУЗ НСО ГКБ № 12
|Пр. Дзержинского, 16
|Среда — по предварительным заявкам
|Сайт администрации: dz-nsk.ru
Губернатор Андрей Травников рассказал о вакцинации детей от COVID-19 в регионе
|Медицинские организации
|адрес
|Дни
часы работы
|телефон
|ГБУЗ НСО «ГКП № 13»
|ул. Герцена, 11
|пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск. 9:00 – 15:00
|355-18-37
|ГБУЗ НСО «ГКП № 13»
обособленное подразделение «Общая врачебная практика»
|ул. Бронная, 7
|пн. – пт. 8:00 – 20:00
|347-19-12
|ГБУЗ НСО «ГКП № 13»
СРЦ МЕГА Новосибирск
Площадка «ИКЕА»
|ул. Ватутина, 107
|пн. – пт. 13:00 – 19:00
сб., вск. 9:00-14:30
|355-18-37
|ГБУЗ НСО «ГКП № 21»
|ул. Мира, 63
|пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск. 10:00 – 15:00
|228-92-12
|СТЦ МЕГА
площадка «Ашан»
пункт вакцинации ГКУ НСО «ГКП № 21»
|ул. Ватутина, 107
|пн. – пт. 12:30-19:30
сб., вск.. 11:00-17:00
пн. — выходной
|228-92-12
|ГБУЗ НСО «ГКП № 22»
|ул. Зорге,47/1
|пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск.. 9:00 – 15:00
|228-92-42
342-00-15
|Выездные мобильные бригады ГБУЗ НСО
«ГКП № 13, 21, 22»
|По заявкам
|пн. – пт. 8:00 – 20:00
|355-18-37
228-92-12
228-92-42
«Омикрон» добрался до Новосибирской области: Андрей Травников рассказал, чего стоит ждать от пятой волны
|Торговые
центры
|Адрес
|Дни, часы работы
|Телефон
|ТЦ «Сан-Сити»
|пл. Карла Маркса, 7
|Ежедневно с 10:00 до 19:00
|228-92-61
228-92-11
|ТЦ «Меркурий»
|ул. Плахотного, 2Б
|вт. 12:00 до 17:00
чт. 13:00 до 18:00
сб. 10:00 до 14:30
|343-95-33
341-17-08
|ТЦ «Амстердам»
|ул. Геодезическая, 4/1
|Ежедневно 10:00 до 15:00
|343-45-42
343-04-14
|ТЦ «Континент»
|ул. Троллейная, 130а
|пн. – пт. 12:00 до 15:00
|343-45-42
343-04-14
|ТЦ «Лента»
|ул. Кирзаводская, 1а
|пн. – пт. 12:00 до 15:00
|343-45-42
343-04-14
|ТЦ «Версаль»
|пр-т К. Маркса, 3
|ежедневно 10:00 до 15:00
|343-45-42
343-04-14
|ГБУЗ НСО
«ГКБ № 11»
|ул. Танкистов, 23
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. 9:00 до 15:00
|228-92-11
228-92-61
|ГБУЗ НСО
«ГКБ № 34»
|ул. Титова, 18
|пн. – пт. 10:00 до 13:00
по предварительной записи
|354-77-03
|ГБУЗ НСО
«ГКП № 16»
|ул. Выставочная, 12
|пн. – пт.
8:00 до 20:00, кабинет № 9
|347-57-43
349-12-68
|ул. Блюхера, 30/1
|пн. – пт.
9:00 до 18:00, кабинет № 21
|пр. К. Маркса, 6/1
|пн. — пт. 12:00 до 19:00
|ул. Котовского, 40
|пн. — пт. 10:00 до 19:00
|пер. 1-й Пархоменко, 32
|пн. – пт.
кабинет № 105
8:00 до 16:00 только для жителей Ленинского района,
кабинет №106
8:00 до 20:00 для всех граждан,
сб. — вск. 9:00 до 15:00, кабинет № 105, 106
|ГБУЗ НСО
«ГКП № 18»
|ул. Широкая, 113
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00
|343-95-33
341-17-08
|ул. Полярная, 3/1
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
|ул. Клубная, 37
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
|ГБУЗ НСО
«ГКП № 24»
|ул. Станиславского,52;
ул. Связистов, 157
|пн. – пт. 10:00 до 20:00
сб. – вск. 8:00 до 15:00
|343-45-42
356-23-43
|Медицинские организации
|адрес
|Дни, часы работы
|телефон
|ГБУЗ ГКП № 2
|ул. Лазурная, 20/1
|пн. – пт. 7:30 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00
|219-75-02
|ГБУЗ ГКП № 2
|ул. Московская, 89
|пн. – пт. 7:30 до 20:00
Сб. – вск. 9:00 до 15:00
|266-18-13
|ГБУЗ ГКП № 7
|ул. Ульяновская, 1
|пн. – пт. 7:30 до 20:00
сб – вск. 09:00 до 15:00
|228-92-03
|ГБУЗ ГКП № 7
|ул. Бориса Богаткова, 222
|пн. – пт. 7:30 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00
|269-01-12
|Торговый комплекс «Река»
|ул. Большевистская, 45/1
|пн. – пт. 10:00 до 16:00
сб., вск.- выходной
|—
|Медицинские организации
|Адрес
|Дни, часы работы
|Телефон
|ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
№ 19»
|ул. Шукшина, 8
|Рабочие дни: 8.00 до 20.00
Выходные дни: 9.00 до 15.00
|337-14-01
338-97-47
338-71-06
|ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
№ 19»
|ул. Героев Революции, 5
|Рабочие дни: 8.00 до 20.00
Выходные дни: 9.00 до 15.00
|337-14-01
338-97-47
338-71-06
|Медицинские организации
|Адрес
|Дни, часы работы
|Телефон
|ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1»
|ул.Серебренниковская, 42, каб. 111
|пн. – пт. 8:00 до 20:00, сб. 9:00 до 14:00 (по предварительной записи)
|223-22-10;
223-97-47;
|ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №20»
|ул. 1905 года, 19;
ул. Ленина, 13
|пн. – пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 15:00
|220-27-41
|ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника №27»
|ул. Рельсовая,4; ул. Д.Донского,32; ул. Кубовая,103; ул. Аэропорт, 57; ул. Вавилова,12; ул. Дуси Ковальчук, 406;
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. – 9:00 до 15:00
|225-88-40;
236-14-30;
203-81-11;
243-04-08;
236-16-77;
|Госпиталь ветеранов войн №3
|Ул. Демьяна Бедного, 71
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. – 9:00 до 15:00
|296-57-27
|Новосибирск пригород
|Новосибирск пригород ( 4 этаж)
|пн. – пт. 8:00 до 15:00
сб.-вск. – выходной
|ТЦ «Аура»
|ул. Военная, 5
|пн. – пт. с 14:00 до 20:00
сб., вск. – с 12:00 до 17:00
|тц «Малинка»
| (цокольный этаж)
ул. Дуси Ковальчук, 1/1
|пн. – пт. – 10:00 до 18:00
сб., вск. –10:00 до 15:00
|Медицинские организации
|адрес
|Дни, часы работы
|телефон
|Поликлиника ГБУЗ НСО «ГБ № 4»
|ул. Новоуральская, 27/1, ул. Флотская, 17/1
|пн. – пт. 8:00 до 20:00;
выходные и праздничные дни:9:00 до 15:00
|312-09-91
|Поликлиника ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»
|ул. А. Невского, 9
|пн. – пт. 8:00 до 20:00;
сб. 9:00 до 1:00
|271-98-65
|ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
|ул. Рассветная, 1,
|пн. – пт. 8:00 до 20:00;
сб. 9:00 до 15:00
|228-92-09,
228-92-10
|ул. Тамбовская, 43а,
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
|ул. Тюленина, 9,
|пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб. 9:00 до 15:00
|Торговый центр «Леруа Мерлен»
|ул. Мясниковой, 35
|вт. – чт. 10:00 до 13:00
|228-92-09,
228-92-10
|«Фуд Сиб»,
|НСО, поселок Садовый,
ул. Пасечная, 1а
|вт. – чт. 10:00 до 13:00
|228-92-09,
228-92-10
|Аптека № 11,
|Аптека № 11,
ул. Солидарности,14
|пн., ср., пт. 17:00 до 19:00
|230-18-18
|Медицинские организации
|адрес
|Дни, часы работы
|телефон
|«Консультативно-диагностическая поликлиника №2»
|Морской проспект,25
|пн. – пт. 8:00 до 19:30
сб, вск. и праздничные дни с 9:00 до 14:30
|Call-центр
228-92-82
каб. 210
330-89-64
|«Консультативно-диагностическая поликлиника №2»
|ул. Русская, 37
|пн, ср, пт. 8:00 до 15:30
вт., чт. 12:00 до 19:00
|306-00-19
каб. 318
|«Городская больница №3
|ул. Гидромонтажная, 46
|пн. – пт. 7:30 до 20:00;
сб. 9:00 до 15:00
|345-01-22
345-11-42
|«Городская клиническая поликлиника №14»
|ул. Демакова, 2
|пн. – пт. 8:00 до 18:00
сб., вск. 9:00 до 15:00
|332-05-53
|ТРК «Эдем»
|ул. Кутателадзе, 4/4
|вт.- сб. 11.00 до 17.00;
пн. и вск. не работают
|332-05-53
304-74-44