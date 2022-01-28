Где поставить прививку от коронавируса в Новосибирске?

Марина Цурмаст
 
вакцина от коронавируса

В Новосибирской области официально объявили о начале 5-й волны коронавируса. Где можно поставить прививку, чтобы обезопасить себя и близких от тяжелого течения заболевания? «Континент Сибирь» публикует актуальный список пунктов вакцинации от COVID-19.

В Новосибирской области вновь наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Власти региона уже объявили о начале очередной, уже 5-й волны инфекции и призывают прививаться. Новую волну спровоцировал штамм «омикрон». Он вызывает у взрослых менее тяжелое заболевание по сравнению с «дельтой», однако активно распространяется среди детей. По этой причине с 31 января школы региона переводят на удаленный режим работы, а родителям подростков советуют вакцинировать детей. Напомним, первая партия детской вакцины от коронавируса уже поступила в Новосибирскую область.

Ставить вакцину или нет – каждый решает индивидуально. Врачи советуют принимать во внимание общее состояние здоровья, учитывать как личные противопоказания, так и риски в связи с возможным тяжелым течением болезни.

Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 на территории города Новосибирска

Пункты вакцинации в Дзержинском районе
Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон
ГБУЗ НСО ГКБ № 2 Пр. Дзержинского, 71 пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00		 363-95-07
ГБУЗ НСО ГКБ № 12 ул. Авиастроителей, 3 пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00		 265-87-27
204-27-50
ГБУЗ НСО ГКБ № 17 ул. Лежена, 5/1 пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00		 261-04-70
122
Сайт Госуслуги.ру
ГБУЗ НСО ГКБ № 17 ул. Толбухина, 41/1 пн. – пт. 8:00-20:00;
сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00		 261-04-70
122
Сайт Госуслуги.ру
ГБУЗ НСО ГКБ № 12 Пр. Дзержинского, 16 Среда — по предварительным заявкам Сайт администрации: dz-nsk.ru

Губернатор Андрей Травников рассказал о вакцинации детей от COVID-19 в регионе

Пункты вакцинации в Дзержинском районе
Медицинские организации адрес Дни
часы работы		 телефон
ГБУЗ НСО «ГКП № 13» ул. Герцена, 11 пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск. 9:00 – 15:00		 355-18-37
ГБУЗ НСО «ГКП № 13»
обособленное подразделение «Общая врачебная практика»		 ул. Бронная, 7 пн. – пт. 8:00 – 20:00 347-19-12
ГБУЗ НСО «ГКП № 13»
СРЦ МЕГА Новосибирск
Площадка «ИКЕА»		 ул. Ватутина, 107 пн. – пт. 13:00 – 19:00
сб., вск. 9:00-14:30		 355-18-37
ГБУЗ НСО «ГКП № 21» ул. Мира, 63 пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск. 10:00 – 15:00		 228-92-12
СТЦ МЕГА
площадка «Ашан»
пункт вакцинации ГКУ НСО «ГКП № 21»		 ул. Ватутина, 107 пн. – пт. 12:30-19:30
сб., вск.. 11:00-17:00
пн. — выходной		 228-92-12
ГБУЗ НСО «ГКП № 22» ул. Зорге,47/1 пн. – пт. 8:00 – 20:00
сб., вск.. 9:00 – 15:00		 228-92-42
342-00-15
Выездные мобильные бригады ГБУЗ НСО
«ГКП № 13, 21, 22»		 По заявкам пн. – пт. 8:00 – 20:00 355-18-37
228-92-12
228-92-42

«Омикрон» добрался до Новосибирской области: Андрей Травников рассказал, чего стоит ждать от пятой волны

Пункты вакцинации в Ленинском районе
Торговые
центры		 Адрес Дни, часы работы Телефон
ТЦ «Сан-Сити» пл. Карла Маркса, 7 Ежедневно с 10:00 до 19:00 228-92-61
228-92-11
ТЦ «Меркурий» ул. Плахотного, 2Б вт. 12:00 до 17:00
чт. 13:00 до 18:00
сб. 10:00 до 14:30		 343-95-33
341-17-08
ТЦ «Амстердам» ул. Геодезическая, 4/1 Ежедневно 10:00 до 15:00 343-45-42
343-04-14
ТЦ «Континент» ул. Троллейная, 130а пн. – пт. 12:00 до 15:00 343-45-42
343-04-14
ТЦ «Лента» ул. Кирзаводская, 1а пн. – пт. 12:00 до 15:00 343-45-42
343-04-14
ТЦ «Версаль» пр-т К. Маркса, 3 ежедневно 10:00 до 15:00 343-45-42
343-04-14
ГБУЗ НСО
«ГКБ № 11»		 ул. Танкистов, 23 пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. 9:00 до 15:00		 228-92-11
228-92-61
ГБУЗ НСО
«ГКБ № 34»		 ул. Титова, 18 пн. – пт. 10:00 до 13:00
по предварительной записи		 354-77-03
ГБУЗ НСО
«ГКП № 16»		 ул. Выставочная, 12 пн. – пт.
8:00 до 20:00, кабинет № 9		 347-57-43
349-12-68
ул. Блюхера, 30/1 пн. – пт.
9:00 до 18:00, кабинет № 21
пр. К. Маркса, 6/1 пн. — пт. 12:00 до 19:00
ул. Котовского, 40 пн. — пт. 10:00 до 19:00
пер. 1-й Пархоменко, 32 пн. – пт.
кабинет № 105
8:00 до 16:00 только для жителей Ленинского района,
кабинет №106
8:00 до 20:00 для всех граждан,
сб. — вск. 9:00 до 15:00, кабинет № 105, 106
ГБУЗ НСО
«ГКП № 18»		 ул. Широкая, 113 пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00		 343-95-33
341-17-08
ул. Полярная, 3/1 пн. – пт. 8:00 до 20:00
ул. Клубная, 37 пн. – пт. 8:00 до 20:00
ГБУЗ НСО
«ГКП № 24»		 ул. Станиславского,52;
ул. Связистов, 157		 пн. – пт. 10:00 до 20:00
сб. – вск. 8:00 до 15:00		 343-45-42
356-23-43

Штамм «омикрон» стал доминирующим в Новосибирске

Пункты вакцинации в Октябрьском районе
Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон
ГБУЗ ГКП № 2 ул. Лазурная, 20/1 пн. – пт. 7:30 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00		 219-75-02
ГБУЗ ГКП № 2 ул. Московская, 89 пн. – пт.  7:30 до 20:00
Сб. – вск. 9:00 до 15:00		 266-18-13
ГБУЗ ГКП № 7 ул. Ульяновская, 1 пн. – пт.  7:30 до 20:00
сб – вск. 09:00 до 15:00		 228-92-03
ГБУЗ ГКП № 7 ул. Бориса Богаткова, 222 пн. – пт. 7:30 до 20:00
сб. – вск. 9:00 до 15:00		 269-01-12
Торговый комплекс «Река» ул. Большевистская, 45/1 пн. – пт. 10:00 до 16:00
сб., вск.- выходной
Пункты вакцинации в Первомайском районе
Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
№ 19»		 ул. Шукшина, 8 Рабочие дни: 8.00 до 20.00
Выходные дни: 9.00 до 15.00		 337-14-01
338-97-47
338-71-06
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница
№ 19»		 ул. Героев Революции, 5 Рабочие дни: 8.00 до 20.00
Выходные дни: 9.00 до 15.00		 337-14-01
338-97-47
338-71-06
Пункты вакцинации в Центральном округе
Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон
ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» ул.Серебренниковская, 42, каб. 111 пн. – пт. 8:00 до 20:00, сб. 9:00 до 14:00 (по предварительной записи) 223-22-10;
223-97-47;
ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №20» ул. 1905 года, 19;
ул. Ленина, 13		 пн. – пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 15:00 220-27-41
ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника №27» ул. Рельсовая,4; ул. Д.Донского,32; ул. Кубовая,103; ул. Аэропорт, 57; ул. Вавилова,12; ул. Дуси Ковальчук, 406; пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. – 9:00 до 15:00		 225-88-40;
236-14-30;
203-81-11;
243-04-08;
236-16-77;
Госпиталь ветеранов войн №3 Ул. Демьяна Бедного, 71 пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб., вск. –  9:00 до 15:00		 296-57-27
Новосибирск  пригород Новосибирск  пригород ( 4 этаж) пн. – пт. 8:00 до 15:00
сб.-вск. – выходной
ТЦ «Аура» ул. Военная, 5 пн. – пт. с 14:00 до 20:00
сб., вск. – с 12:00 до 17:00
тц «Малинка»  (цокольный этаж)
ул. Дуси Ковальчук, 1/1		 пн. – пт. – 10:00 до 18:00
сб., вск. –10:00 до 15:00
Пункты вакцинации в Калининском районе
Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон
Поликлиника ГБУЗ НСО «ГБ № 4» ул. Новоуральская, 27/1, ул. Флотская, 17/1 пн. – пт. 8:00 до 20:00;
выходные и праздничные дни:9:00 до 15:00		 312-09-91
Поликлиника ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» ул. А. Невского, 9 пн. – пт. 8:00 до 20:00;
сб. 9:00 до 1:00		 271-98-65
ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» ул. Рассветная, 1, пн. – пт. 8:00 до 20:00;
сб. 9:00 до 15:00		 228-92-09,
228-92-10
ул. Тамбовская, 43а, пн. – пт. 8:00 до 20:00
ул. Тюленина, 9, пн. – пт. 8:00 до 20:00
сб. 9:00 до 15:00
Торговый центр «Леруа Мерлен» ул. Мясниковой, 35 вт. – чт. 10:00 до 13:00 228-92-09,
228-92-10
«Фуд Сиб», НСО, поселок Садовый,
ул. Пасечная, 1а		 вт. – чт. 10:00 до 13:00 228-92-09,
228-92-10
Аптека № 11, Аптека № 11,
ул. Солидарности,14		 пн., ср., пт. 17:00 до 19:00 230-18-18
Пункты вакцинации в Советском районе
Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон
«Консультативно-диагностическая поликлиника №2» Морской проспект,25 пн. – пт. 8:00 до 19:30
сб, вск. и праздничные дни с 9:00 до 14:30		 Call-центр
228-92-82
каб. 210
330-89-64
«Консультативно-диагностическая поликлиника №2» ул. Русская, 37 пн, ср, пт.  8:00 до 15:30
вт., чт. 12:00 до 19:00		 306-00-19
каб. 318
«Городская больница №3 ул. Гидромонтажная, 46 пн. – пт. 7:30 до 20:00;
сб. 9:00 до 15:00		 345-01-22
345-11-42
«Городская клиническая поликлиника №14» ул. Демакова, 2 пн. – пт. 8:00 до 18:00
сб., вск. 9:00 до 15:00		 332-05-53
ТРК «Эдем» ул. Кутателадзе, 4/4 вт.- сб. 11.00 до 17.00;
пн. и вск. не работают		 332-05-53
304-74-44
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