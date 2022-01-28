В Новосибирской области официально объявили о начале 5-й волны коронавируса. Где можно поставить прививку, чтобы обезопасить себя и близких от тяжелого течения заболевания? «Континент Сибирь» публикует актуальный список пунктов вакцинации от COVID-19.

В Новосибирской области вновь наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Власти региона уже объявили о начале очередной, уже 5-й волны инфекции и призывают прививаться. Новую волну спровоцировал штамм «омикрон». Он вызывает у взрослых менее тяжелое заболевание по сравнению с «дельтой», однако активно распространяется среди детей. По этой причине с 31 января школы региона переводят на удаленный режим работы, а родителям подростков советуют вакцинировать детей. Напомним, первая партия детской вакцины от коронавируса уже поступила в Новосибирскую область.

Ставить вакцину или нет – каждый решает индивидуально. Врачи советуют принимать во внимание общее состояние здоровья, учитывать как личные противопоказания, так и риски в связи с возможным тяжелым течением болезни.

Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 на территории города Новосибирска

Пункты вакцинации в Дзержинском районе Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон ГБУЗ НСО ГКБ № 2 Пр. Дзержинского, 71 пн. – пт. 8:00-20:00;

сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00 363-95-07 ГБУЗ НСО ГКБ № 12 ул. Авиастроителей, 3 пн. – пт. 8:00-20:00;

сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00 265-87-27

204-27-50 ГБУЗ НСО ГКБ № 17 ул. Лежена, 5/1 пн. – пт. 8:00-20:00;

сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00 261-04-70

122

Сайт Госуслуги.ру ГБУЗ НСО ГКБ № 17 ул. Толбухина, 41/1 пн. – пт. 8:00-20:00;

сб., вск., праздничные дни 9:00-15:00 261-04-70

122

Сайт Госуслуги.ру ГБУЗ НСО ГКБ № 12 Пр. Дзержинского, 16 Среда — по предварительным заявкам Сайт администрации: dz-nsk.ru

Пункты вакцинации в Дзержинском районе Медицинские организации адрес Дни

часы работы телефон ГБУЗ НСО «ГКП № 13» ул. Герцена, 11 пн. – пт. 8:00 – 20:00

сб., вск. 9:00 – 15:00 355-18-37 ГБУЗ НСО «ГКП № 13»

обособленное подразделение «Общая врачебная практика» ул. Бронная, 7 пн. – пт. 8:00 – 20:00 347-19-12 ГБУЗ НСО «ГКП № 13»

СРЦ МЕГА Новосибирск

Площадка «ИКЕА» ул. Ватутина, 107 пн. – пт. 13:00 – 19:00

сб., вск. 9:00-14:30 355-18-37 ГБУЗ НСО «ГКП № 21» ул. Мира, 63 пн. – пт. 8:00 – 20:00

сб., вск. 10:00 – 15:00 228-92-12 СТЦ МЕГА

площадка «Ашан»

пункт вакцинации ГКУ НСО «ГКП № 21» ул. Ватутина, 107 пн. – пт. 12:30-19:30

сб., вск.. 11:00-17:00

пн. — выходной 228-92-12 ГБУЗ НСО «ГКП № 22» ул. Зорге,47/1 пн. – пт. 8:00 – 20:00

сб., вск.. 9:00 – 15:00 228-92-42

342-00-15 Выездные мобильные бригады ГБУЗ НСО

«ГКП № 13, 21, 22» По заявкам пн. – пт. 8:00 – 20:00 355-18-37

228-92-12

228-92-42

Пункты вакцинации в Ленинском районе Торговые

центры Адрес Дни, часы работы Телефон ТЦ «Сан-Сити» пл. Карла Маркса, 7 Ежедневно с 10:00 до 19:00 228-92-61

228-92-11 ТЦ «Меркурий» ул. Плахотного, 2Б вт. 12:00 до 17:00

чт. 13:00 до 18:00

сб. 10:00 до 14:30 343-95-33

341-17-08 ТЦ «Амстердам» ул. Геодезическая, 4/1 Ежедневно 10:00 до 15:00 343-45-42

343-04-14 ТЦ «Континент» ул. Троллейная, 130а пн. – пт. 12:00 до 15:00 343-45-42

343-04-14 ТЦ «Лента» ул. Кирзаводская, 1а пн. – пт. 12:00 до 15:00 343-45-42

343-04-14 ТЦ «Версаль» пр-т К. Маркса, 3 ежедневно 10:00 до 15:00 343-45-42

343-04-14 ГБУЗ НСО

«ГКБ № 11» ул. Танкистов, 23 пн. – пт. 8:00 до 20:00

сб., вск. 9:00 до 15:00 228-92-11

228-92-61 ГБУЗ НСО

«ГКБ № 34» ул. Титова, 18 пн. – пт. 10:00 до 13:00

по предварительной записи 354-77-03 ГБУЗ НСО

«ГКП № 16» ул. Выставочная, 12 пн. – пт.

8:00 до 20:00, кабинет № 9 347-57-43

349-12-68 ул. Блюхера, 30/1 пн. – пт.

9:00 до 18:00, кабинет № 21 пр. К. Маркса, 6/1 пн. — пт. 12:00 до 19:00 ул. Котовского, 40 пн. — пт. 10:00 до 19:00 пер. 1-й Пархоменко, 32 пн. – пт.

кабинет № 105

8:00 до 16:00 только для жителей Ленинского района,

кабинет №106

8:00 до 20:00 для всех граждан,

сб. — вск. 9:00 до 15:00, кабинет № 105, 106 ГБУЗ НСО

«ГКП № 18» ул. Широкая, 113 пн. – пт. 8:00 до 20:00

сб. – вск. 9:00 до 15:00 343-95-33

341-17-08 ул. Полярная, 3/1 пн. – пт. 8:00 до 20:00 ул. Клубная, 37 пн. – пт. 8:00 до 20:00 ГБУЗ НСО

«ГКП № 24» ул. Станиславского,52;

ул. Связистов, 157 пн. – пт. 10:00 до 20:00

сб. – вск. 8:00 до 15:00 343-45-42

356-23-43

Пункты вакцинации в Октябрьском районе Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон ГБУЗ ГКП № 2 ул. Лазурная, 20/1 пн. – пт. 7:30 до 20:00

сб. – вск. 9:00 до 15:00 219-75-02 ГБУЗ ГКП № 2 ул. Московская, 89 пн. – пт. 7:30 до 20:00

Сб. – вск. 9:00 до 15:00 266-18-13 ГБУЗ ГКП № 7 ул. Ульяновская, 1 пн. – пт. 7:30 до 20:00

сб – вск. 09:00 до 15:00 228-92-03 ГБУЗ ГКП № 7 ул. Бориса Богаткова, 222 пн. – пт. 7:30 до 20:00

сб. – вск. 9:00 до 15:00 269-01-12 Торговый комплекс «Река» ул. Большевистская, 45/1 пн. – пт. 10:00 до 16:00

сб., вск.- выходной —

Пункты вакцинации в Первомайском районе Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница

№ 19» ул. Шукшина, 8 Рабочие дни: 8.00 до 20.00

Выходные дни: 9.00 до 15.00 337-14-01

338-97-47

338-71-06 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница

№ 19» ул. Героев Революции, 5 Рабочие дни: 8.00 до 20.00

Выходные дни: 9.00 до 15.00 337-14-01

338-97-47

338-71-06

Пункты вакцинации в Центральном округе Медицинские организации Адрес Дни, часы работы Телефон ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» ул.Серебренниковская, 42, каб. 111 пн. – пт. 8:00 до 20:00, сб. 9:00 до 14:00 (по предварительной записи) 223-22-10;

223-97-47; ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №20» ул. 1905 года, 19;

ул. Ленина, 13 пн. – пт. с 8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 15:00 220-27-41 ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника №27» ул. Рельсовая,4; ул. Д.Донского,32; ул. Кубовая,103; ул. Аэропорт, 57; ул. Вавилова,12; ул. Дуси Ковальчук, 406; пн. – пт. 8:00 до 20:00

сб., вск. – 9:00 до 15:00 225-88-40;

236-14-30;

203-81-11;

243-04-08;

236-16-77; Госпиталь ветеранов войн №3 Ул. Демьяна Бедного, 71 пн. – пт. 8:00 до 20:00

сб., вск. – 9:00 до 15:00 296-57-27 Новосибирск пригород Новосибирск пригород ( 4 этаж) пн. – пт. 8:00 до 15:00

сб.-вск. – выходной ТЦ «Аура» ул. Военная, 5 пн. – пт. с 14:00 до 20:00

сб., вск. – с 12:00 до 17:00 тц «Малинка» (цокольный этаж)

ул. Дуси Ковальчук, 1/1 пн. – пт. – 10:00 до 18:00

сб., вск. –10:00 до 15:00

Пункты вакцинации в Калининском районе Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон Поликлиника ГБУЗ НСО «ГБ № 4» ул. Новоуральская, 27/1, ул. Флотская, 17/1 пн. – пт. 8:00 до 20:00;

выходные и праздничные дни:9:00 до 15:00 312-09-91 Поликлиника ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» ул. А. Невского, 9 пн. – пт. 8:00 до 20:00;

сб. 9:00 до 1:00 271-98-65 ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» ул. Рассветная, 1, пн. – пт. 8:00 до 20:00;

сб. 9:00 до 15:00 228-92-09,

228-92-10 ул. Тамбовская, 43а, пн. – пт. 8:00 до 20:00 ул. Тюленина, 9, пн. – пт. 8:00 до 20:00

сб. 9:00 до 15:00 Торговый центр «Леруа Мерлен» ул. Мясниковой, 35 вт. – чт. 10:00 до 13:00 228-92-09,

228-92-10 «Фуд Сиб», НСО, поселок Садовый,

ул. Пасечная, 1а вт. – чт. 10:00 до 13:00 228-92-09,

228-92-10 Аптека № 11, Аптека № 11,

ул. Солидарности,14 пн., ср., пт. 17:00 до 19:00 230-18-18

Пункты вакцинации в Советском районе Медицинские организации адрес Дни, часы работы телефон «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» Морской проспект,25 пн. – пт. 8:00 до 19:30

сб, вск. и праздничные дни с 9:00 до 14:30 Call-центр

228-92-82

каб. 210

330-89-64 «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» ул. Русская, 37 пн, ср, пт. 8:00 до 15:30

вт., чт. 12:00 до 19:00 306-00-19

каб. 318 «Городская больница №3 ул. Гидромонтажная, 46 пн. – пт. 7:30 до 20:00;

сб. 9:00 до 15:00 345-01-22

345-11-42 «Городская клиническая поликлиника №14» ул. Демакова, 2 пн. – пт. 8:00 до 18:00

сб., вск. 9:00 до 15:00 332-05-53 ТРК «Эдем» ул. Кутателадзе, 4/4 вт.- сб. 11.00 до 17.00;

пн. и вск. не работают 332-05-53

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