Итак, пока войска России бомбят военную инфраструктуру Украины, интернет «бомбит» от призывов «остановить братоубийственную войну» и ужаса от того, что русские убивают русских. Я ни в коем случае не рад последнему обстоятельству. Хочу лишь напомнить еще несколько.

Русские убивают русских регулярно, начиная с 1917 года, когда рухнула Российская империя. И это продолжается из поколения в поколение. Если говорить о более свежих событиях, то последние восемь лет русских жителей Донецка, Горловки, Луганска, Макеевки и Счастья тоже убивали их украинские и русские сограждане. Где были языки большинства сегодняшних «миротворцев»? Людей заживо жгли в Одессе за политическую позицию – «это печально, но это внутренние дела», говорили они. Снаряд попал в жилой дом Донецка – «я вне политики, дайте латте без сахара», слышалось от них. В лучшем случае, звучали дежурные соболезнования, когда под обстрелы попадали дети. Погибших детей в Донецке за это время набралось на целое кладбище. Но акцию в социальных сетях – «Не стреляйте в детей Донбасса» – поддержало больше европейцев, чем московских и киевских хипстеров-пацифистов. Наверное, с их точки зрения, это были какие-то неправильные дети.

Мирные граждане Украины (которые сегодня со страхом смотрят в небо) получили отличную возможность попробовать многолетний образ жизни русских людей Донбасса. Тех самых, которых они презрительно называли «даунбасами», «лугандонами», «сепарами». И в лучшем случае, тоже кривили нос, мол, мы вне политики, но за территориальную целостность, «сами виноваты, сами себя обстреляли». Я сейчас не про политиков Украины, с ними не знаком, а про рядовых граждан этой страны, с которыми доводилось встречаться и общаться в неформальной обстановке. Мне жаль киевлян и харьковчан, но это карма.

Что я могу сказать тем моим согражданам, кто только сегодня «прозрел» и стал яростным противникам войны. Я вас глубоко не уважаю. И не за ваш выбор. Потому что я тоже противник войны, особенно той, где русские воюют с украинцами. Но я не уважаю вас за двойные стандарты по отношению к убийствам русских, потому что вы молчали восемь лет. За то, что вы «проснулись» лишь тогда, когда последствия этой войны (в виде санкций) стали грозить лично вашей зоне комфорта, но даже это вы не признаете, прячете свой эгоизм за «пацифизмом».

Вся эта история началась в 2014 году, и тогда я выбрал других людей. Мы не стреляли в русских или украинцев, мы покупали (за свои, не бюджетные) лекарства для донецких больниц, принимали беженцев, собирали им зимнюю одежду, регистрировали в своих квартирах, чтобы они могли трудоустроиться, договаривались с работодателями. Потом годами регулярно посылали деньги на лечение очередного ребенка, девушки, старика, которым прилетело от «братьев-украинцев». И у каждого такого получателя были конкретные имя и адрес, потому что за эти годы у нас стало много знакомых в Новороссии, снабжавших нас достоверной информацией.

Когда сегодня те, кто был вовлечен в этот процесс, говорят о братоубийственной войне и жалеют простых украинцев – их выбор я уважаю. Они заслужили на него право и внушают уважение своим милосердием, тем, что у них есть силы пожалеть людей, которые годами равнодушно смотрели на марши «добробатов», хихикали над «москалями» и так далее.

Любая война кончается, кончится и эта. Я не верю, что в ДНР и ЛНР начнется райская жизнь. Но если обстрелов станет меньше, это хорошо. Жители Новороссии заслужили передышку.

Я не верю в то, что российская власть вообще руководствуется интересами мирных жителей Донбасса. Но пока что все идет к Минску-3, а не оккупации Украины, пока обстрелам подвергаются военные базы, а не торговые центры и школы (как это делала армия братского народа на территории, которую считает «частью своей страны»), пока армия РФ даже старается обходить крупные города. И пока все идет так, я не вижу причин сокрушаться.

Согласен, это плохой вариант, но другие были не лучше, а чаще хуже. Хорошие варианты выстраивания отношений с Украиной наша власть благополучно упустила даже не в 2014 году, а лет на десять раньше. Но политика, как известно, искусство возможного. И вместо того, чтобы плакаться о войне, я, пожалуй, оживлю связи с волонтерскими группами, чувствую, у нас будет еще много возможностей выразить свое отношение к происходящему, и отнюдь не статусами в интернете.