В центре Новосибирска заметили антивоенное шествие

26 февраля несколько десятков человек прошли по Красному проспекту мимо оцепленной полицией площади Ленина.

Два дня назад в ряде регионов России прошли стихийные антивоенные акции протеста. В Новосибирске, по неофициальным данным, четверговый несанкционированный митинг на главной площади города собрал порядка 100 человек. Около 20 наиболее активных участников протеста были задержаны полицией.

«Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждёт наказание в соответствии с действующим законодательством», – цитируют в правительстве региона слова начальника управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексея Кириллова.

25 и 26 февраля полицейские продолжили дежурить в оцеплении площади Ленина во избежание новых акций протеста. Оказавшийся на месте событий субботним утром корреспондент «Континента Сибирь» отметил, что правоохранители охраняют пустой периметр, а мимо оцепления по Красному проспекту проследовала организованная группа людей численностью от 20 до 50 человек. В сопровождении фотографов, но без плакатов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что «не располагают информацией» как о каких-либо несанкционированных шествиях и задержаниях их участников, так и о количестве полицейских, задействованных в оцеплении.

Также утром 26 февраля из-за сообщений о минировании были эвакуированы сотрудники Новосибирского театра оперы и балета. Заместитель директора НОВАТа Александр Савин рассказал «Континенту Сибирь», что письмо с информацией о минировании пришло на электронную почту учреждения культуры.

«На тот момент зрителей в театре ещё не было. Но были сотрудники театра. Мы в любом случае обязаны к таким угрозам относиться предельно серьёзно. Поэтому немедленно оповестили о сообщении сотрудников правоохранительных органов, после чего эвакуировали персонал из здания. Надо сказать, что кинологи с собаками обследовали сначала зрительный зал, затем и прочие помещения театра, но ничего не нашли. Сейчас мы уже работаем в штатном режиме. Сотрудников и зрителей допустили внутрь, и уже идёт спектакль», – сообщил Александр Савин.

Заместитель директора НОВАТа также добавил, что полицейское оцепление на площади Ленина никак не связано с утренним сообщением о минировании театра.

Напомним, что в Законодательном собрании Новосибирской области в день первой протестной акции проходила очередная сессия, где основное внимание парламентариев сосредоточилось вокруг признания Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты единогласно поддержали соответствующее решение президента страны и аплодировали ему стоя.