Правоохранители назвали число задержанных на антивоенном митинге в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20 участников несанкционированной акции протеста против военных действий на Донбассе, прошедшей в Новосибирске 24 февраля. В их отношении приняты меры по недопущению дальнейшего проведения протестных мероприятий.

Двадцати задержанным участникам несанкционированного митинга в Новосибирске, направленного на прекращение военной спецоперации на Донбассе, вынесено предостережение. При этом на восьмерых из них, названных властями наиболее активными, составлены административные протоколы, сообщили в правительстве региона 25 февраля.

«Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждёт наказание в соответствии с действующим законодательством», – цитируют в областном правительстве начальника управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексея Кириллова.

В правительстве региона напомнили о незаконности проведения публичных мероприятий, не согласованных с местными властями. С предостережением о недопустимости проведения несанкционированных акций выступила также прокуратура Новосибирской области.

Напомним, 24 февраля жители Новосибирска вышли на несанкционированный митинг за прекращение специальной военной операции на Донбассе, о начале которой в этот день объявил президент России Владимир Путин. Серия одиночных пикетов и шествие прошли на площади Ленина. По неофициальным оценкам, в мероприятии приняло участие более ста человек. Аналогичные акции прошли в четверг в ряде других российских городов, в том числе в сибирских Томске, Омске, Иркутске и Красноярске.