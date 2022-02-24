Новосибирцы вышли на митинг против военных действий на Украине

Юлия Моисеева
 
акция протеста
Фото: t.me/sibirmedia

Стихийные акции протеста против военных действий на Донбассе прошли в ряде регионов России 24 февраля. По неофициальным данным, в Новосибирске несанкционированное мероприятие собрало более ста человек – среди них есть задержанные.

Новосибирцы присоединились к массовым акциям протеста, собравшись на площади Ленина около 19 часов. По неофициальным оценкам, в мероприятии приняло участие более ста человек.

По данным Telegram-канала «Сибирьмедиа», четырёх человек отвели в автозак. В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о количестве задержанных на момент публикации не предоставили.

Новосибирцы вышли на митинг против военных действий на Украине - Фотография
Фото: t.me/sibirmedia
Новосибирцы вышли на митинг против военных действий на Украине - Изображение
Фото: t.me/sibirmedia

Участники митинга начали расходиться в 21 час, однако, по словам очевидцев, полицейские автомобили оставались на площади Ленина и после мероприятия.

По сообщению «Сибирьмедиа», в Сибири аналогичные акции прошли в Томске, Омске, Республике Алтай, Иркутске и Красноярске.

Новосибирцы вышли на митинг против военных действий на Украине - Фото
Фото: t.me/sibirmedia

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. В связи с происходящим, в частности, до 2 марта были отменены рейсы на юг России. Компания РЖД объявила об отправке дополнительных поездов из южных регионов страны.

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