Новосибирцы вышли на митинг против военных действий на Украине

Стихийные акции протеста против военных действий на Донбассе прошли в ряде регионов России 24 февраля. По неофициальным данным, в Новосибирске несанкционированное мероприятие собрало более ста человек – среди них есть задержанные.

Новосибирцы присоединились к массовым акциям протеста, собравшись на площади Ленина около 19 часов. По неофициальным оценкам, в мероприятии приняло участие более ста человек.

По данным Telegram-канала «Сибирьмедиа», четырёх человек отвели в автозак. В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о количестве задержанных на момент публикации не предоставили.

Участники митинга начали расходиться в 21 час, однако, по словам очевидцев, полицейские автомобили оставались на площади Ленина и после мероприятия.

По сообщению «Сибирьмедиа», в Сибири аналогичные акции прошли в Томске, Омске, Республике Алтай, Иркутске и Красноярске.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. В связи с происходящим, в частности, до 2 марта были отменены рейсы на юг России. Компания РЖД объявила об отправке дополнительных поездов из южных регионов страны.