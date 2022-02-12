Новосибирские налоговые продлили ограничения из-за COVID-19

Налоговая служба Новосибирской области продлила особый режим работы. В пяти отделениях до конца февраля приостановлены личный прием и обслуживание налогоплательщиков.

О продлении ограничительных мер сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области. Уточняется, что особый режим работы в налоговых органах региона продлен с 14 по 25 февраля 2022 года включительно.

Так, до 25 февраля приостановлены личный прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонных инспекциях Федеральной налоговой службы № 18, № 19, № 21, № 23 и № 24 по Новосибирской области.

«В Межрайонной ИФНС России № 20 по Новосибирской области личный прием и обслуживание налогоплательщиков ограничен и организован исключительно по предварительной записи посредством сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — указано в сообщении.

Уточняется, что Межрайонные инспекции ФНС России № 16, № 17 и № 22 по Новосибирской области работают в обычном режиме. Оказание услуг по выдаче ключа электронной подписи (КЭП) проводится также без ограничений в обычном режиме — лично и по предварительной записи.

О введении особого режима работы инспекциями стало известно в начале февраля. Предполагалось, что ограничительная мера будет действовать до 11 февраля.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области введены дополнительные ограничительные меры. Система QR-кодов распространилась на гостиничный бизнес, а работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.

В регионе началась пятая, «омикронная» волна COVID-19. Как сообщил «Континенту Сибирь» ученый, кандидат биологических наук Сергей Седых, новый штамм имеет более широкий спектр заражения и, соответственно, больше людей им заболевает. При этом новосибирский вирусолог Сергей Нетесов допустил, что с появлением «омикрона» на пике волны заболеваемости в России коронавирус будет ежедневно выявляться у 400 тыс. человек.