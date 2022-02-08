Новосибирский ученый рассказал, стоит ли опасаться новых волн коронавируса

С начала 2022 года в Новосибирской области резко выросла заболеваемость COVID-19. По последним данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 3 129 случаев заболевания COVID-19. Это связано с доминирующим на текущий момент новым штаммом коронавируса «омикрон», о появлении которого в регионе в конце января Роспотребнадзор опубликовал официальное подтверждение. Своим мнением, как долго продлится пятая волна коронавируса и стоит ли опасаться новых поделился с «Континентом Сибирь» новосибирский ученый, кандидат биологических наук Сергей Седых.

В России новая волна коронавирусной инфекции началась буквально две недели назад. Судя по тому, что говорят эпидемиологии и вирусологи, а также по тому, как протекает заболеваемость в других странах, можно предположить, что пятая волна продлится приблизительно до конца февраля, считает ученый.

«Загадывать, будут ли после этого очередные волны COVID-19, сложно. Возможно это будет и последняя, как это было с «испанкой» (испанский грипп) в начале прошлого века, а возможно будут и новые варианты штаммов. Поэтому какие-то прогнозы сейчас сложно делать. Как и в начале ноября сложно было спрогнозировать то, что мы видим сейчас. Что будет дальше, в марте, покажет время. Но у той же «испанки» было совершенно четко три пика и после последнего вирус стал обычным сезонным гриппом. Пока говорить о том, что коронавирус выровнялся до гриппа рано — это слишком оптимистичный прогноз», — считает Сергей Седых.

По его словам, резкий рост числа заболеваемости, конечно, связан с пришедшим в Новосибирскую область новым штаммом коронавиуса «омикрон» — он имеет более широкий спектр заражения и, соответственно, больше людей им заболевает.

«Но как мы видим при этом по госпитализации больницы не переполнены, «скорая помощь» приезжает на вызовы к тяжелобольным пациентам. Единственное, что сейчас можно отметить, это то, что сейчас среди заболевших стало больше детей, чего раньше не было или было, но не так выражено, менее заметно. И опять же, если дети болеют им, то не очень тяжело, и это при том, что они совершенно не защищены вакцинацией, как от того же гриппа», — отметил ученый.

Он также добавил, что протекание болезни в принципе, как у взрослых, так и у детей, может быть и бессимптомным. В основном это отмечается среди вакцинированных, но и среди невакцинированных тоже может быть такое.

«Конечно, легче заболевание «омикроном» переносят вакцинированные. Так, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе сообщили, что вероятность тяжелого или летального исхода у трехкратно вакцинированных (две дозы и бустер) в 23 раза ниже, чем у невакцинированных. Это значит, что вакцина очень хорошо помогает защититься от тяжелых проявлений коронавирусной инфекции. Поэтому исключительно важным остается вакцинирование, обязательное соблюдение дистанции и прочих мер безопасности, в том числе, ношение маски в общественных местах», — резюмировал Сергей Седых.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что власти снова начали перепрофилировать городские больницы под ковидные госпитали. По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, число госпитализаций, связанных с коронавирусом, продолжает расти, но не так быстро, как число заболевших.