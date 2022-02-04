Свыше 1,8 тыс. заболевших COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в регионе заболевание выявили у 1 347 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое мужчин возрасте от 64 до 68 лет, а также девять женщин в возрасте от 62 до 91 года. Всего в Новосибирской области от заболевания скончались 4 684 пациента.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 044 пациента (днем ранее — 2 937), в том числе 205 детей. В отделениях реанимации находятся 253 человека (3 февраля — 253).

За сутки заболевание выявили у 1 874 человек (3 февраля — 1 347, 2 февраля — 996, 1 февраля — 715), в том числе у 353 детей. 358 пациентов выписаны с выздоровлением.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 108 800 случаев коронавируса, 76 581 пациент выписан с выздоровлением.

В Кузбассе за сутки COVID-19 выявили у 1 352 человек, от заболевания скончались девять жителей региона. Медицинскую помощь получают 11 196 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции находятся 13 167 человек.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 2 702 случая заражения коронавирусом, умерли 23 человека. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находится 2 001 человек, еще 177 пациентов лечатся от вирусной пневмонии, сходной с коронавирусом. Тяжело переносят заболевание 315 человек, искусственная вентиляция легких требуется 132.

По словам члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, существует вероятность, что с появлением «омикрона» на пике волны заболеваемости в России коронавирус будет ежедневно выявляться у 400 тыс. человек.

В своем выступлении в видео на YouTube-канале NSU Life ученый отметил, что существующие вакцины хуже защищают от «омикрона» — у препарата «Спутник V» эффективность против нового штамма составляет более 60%, когда против «дельты» — 80-90%. Однако вакцинация защищает от тяжелого течения инфекции и болезни. Сергей Нетесов уточнил, что в настоящее время ученые занимаются разработкой обновленной вакцины от заболевания.