Как жить без QR-кода: в Сибири растет рынок услуг непривитым гражданам

На фоне антиковидных ограничений и введения QR-кодов жители Сибири, прошедшие вакцинацию, активно пользуются возможностью заработать, оказывая услуги непривитым гражданам. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Авито Работа», которая специально для «Континента Сибирь» проанализировала сложившуюся ситуацию.

По данным «Авито Работы» первые предложения от QR-курьеров появились еще в преддверии ноябрьских нерабочих дней. Тогда спрос на эту услугу вырос в 17 раз по всей стране. Сибирские работодатели активно подхватили новый тренд и начали зарабатывать на предоставлении услуг непривитым гражданам. «Предложения от QR-курьеров, готовых выполнить несложные поручения, и сопровождающих для детей, родители которых не имеют QR-кода, появились в некоторых регионах СФО уже в начале ноября, на фоне новостей о введении новых ограничений. В их числе — Алтайский край, Красноярский край и Омская область», – отметила «Континенту Сибирь» региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий.

По ее словам за последние две недели число таких объявлений значительно выросло в Кемеровской области и Новосибирске. Сегодня на первом месте по числу таких предложений находится Омская область – здесь опубликовано 55 таких объявлений. На втором месте Алтайский край (51 предложение), третий — Красноярский край (44 предложения). Кемеровская область, по словам Екатерины Салостий, продемонстрировала самую большую динамику за последние две недели – по итогам первой недели месяца здесь можно было найти только единичные объявления от QR-курьеров, теперь же их почти четыре десятка, и количество постоянно растет. Такие услуги довольно востребованы — они позволяют гражданам, которые по каким-то причинам не хотят или не могут вакцинироваться, получить нужные товары или услуги, не нарушая требований в области социального дистанцирования.

Крупные торговые центры со своей стороны предлагают обладателям QR-кодов еще один вариант подработки – контролер QR-кодов посетителей. В октябре на «Авито Работе» было отмечено 27 таких вакансий в целом по РФ. В СФО подобные объявления начали появляться недавно — сейчас единичные примеры есть почти во всех сибирских регионах. На сегодня больше всего таких вакансий — 12 предложений, — можно найти на «Авито Работе» в Алтайском крае. Опыт работы для проверяющих обычно не нужен. Главные требования — наличие собственного QR-кода о вакцинации и смартфона с камерой и возможностью установить программу по считыванию QR-кодов.

По мнению Екатерины Салостий спрос на специалистов для проверки QR-кодов и QR-курьеров скорее всего будет актуален еще как минимум несколько месяцев, так как многие регионы намерены продлить “кодовый” режим. Если коды прочно войдут в нашу жизнь, то высока вероятность автоматизации этого процесса. Например, использование роботов-автоматов или входных рамок для считывания QR-кода и сверки с паспортными данными.

Напомним, что 24 ноября стало известно, что новосибирский аквапарк «Аквамир» начнет принимать посетителей по системе QR-кодов. На этой неделе новосибирские рестораторы вновь попросили губернатора региона пересмотреть систему QR-кодов в общепите.