В Новосибирской области приняты новые ограничительные меры против COVID-19

Правительство Новосибирской области приняло новые ограничительные меры против коронавирусной инфекции. В регионе, в частности, приостанавливается проведение публичных и массовых мероприятий, кроме тех, которые проводят органы государственной власти на уличных площадках.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, дополнительные ограничения были одобрены 3 февраля на внеочередном заседании правительства Новосибирской области. Постановление подписано 9 февраля.

Согласно постановлению, в регионе вводятся четыре дополнительные ограничительные меры. Так, как сообщал ранее «Континент Сибирь», система QR-кодов распространится на гостиничный бизнес. Размещение в них будет осуществляться при наличии у граждан QR-кода или сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, отрицательного ПЦР-теста и справки и медотводе.

«При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Кроме того, работодатели обязаны обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% численности или штата работников компании, индивидуального предпринимателя, а также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения такого режима.

Отметим, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории региона приостанавливается проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, а также оказание соответствующих услуг, кроме тех, которые проводятся «в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России».

Напомним, накануне в Новосибирской области выявили 3 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю в службу 122 поступило 153 058 обращений, что соответствует примерно 5% жителей области. При этом в предыдущие годы на пике ОРВИ на телефон экстренной медицинской службы поступало не более 24 тыс. обращений в неделю.