27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально подтвердил, что в регион пришла пятая или «омикронная» волна коронавируса. Также он рассказал, какие карантинные меры могут быть введены в области с учетом того, что новый штамм поражает новые группы населения – в первую очередь, детей.

«Можно констатировать, что пятая волна пандемии уже пришла в Новосибирскую область, – заявил губернатор. – Несмотря на то, что секвенирование тестов охватывает лишь малую их часть, мы видим, что омикрон распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области».

В связи с тем, что новый штамм активнее всех предыдущих заражает именно детей, 27 января было принято решение начать перевод на удаленный режим работы всех школ Новосибирска . До сих пор такие меры применялись точечно – только там, где были подтвержденные случаи заболевания.

При этом ограничений работы заведений общепита, культуры и спорта, которые в предыдущие волны закрывались в первую очередь, по словам Андрея Травникова, сейчас не планируется. Даже о снижении максимальной наполняемости (сейчас это 70%) речи не идет. «Лично я не вижу в этом необходимости, поскольку с ноября в такие места допускаются только те, кто сделал прививки или имеет иммунитет – добавил он. – Но если обстановка обострится, такие меры могут быть осуществлены».

Стоит также отметить, что документально подтвержденных случаев заражения омикроном в Новосибирской области по-прежнему нет. Но уже на этой неделе, по словам Андрея Травникова, регион получит более массовые и быстрые инструменты выявления нового штамма. Эти тесты работают по тому же принципу, что и ПЦР, но, в отличие от них, могут определять не только сам факт заражения коронавирусом, но и тип штамма. Такие тесты уже применяются некоторыми компаниями для проверки сотрудников на омикрон.