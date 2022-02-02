Налоговая служба Новосибирской области вводит ограничения из-за COVID-19

Василий Попов
 
Налоговая Новосибирска вводит ограничения из-за коронавируса
Фото Михаила Перикова

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией налоговые органы Новосибирской области вводят особый режим работы. В некоторых отделениях приостановлен личный прием и обслуживание налогоплательщиков.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области принято решение о введении со 2 февраля 2022 года особого режима работы налоговых органов», — сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

Так, со 2 по 11 февраля включительно приостанавливается личный прием и обслуживание налогоплательщиков в региональных Межрайонных ИФНС России № 18, № 19  № 21, № 23, № 24.

Кроме того, из-за COVID-19 ограничения на указанный период вводятся в Межрайонной ИФНС России № 20 по Новосибирской области. Так, прием и обслуживание налогоплательщиков будет производиться по предварительной записи посредством сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

«Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области, Межрайонная ИФНС России № 17 по Новосибирской области и Межрайонная ИФНС России № 22 по Новосибирской области работают в обычном режиме», — указано в сообщении.

Уточняется, что оказание услуги по выдаче ключа электронной подписи проводится без ограничений в обычном режиме — лично и по предварительной записи. Большинство вопросов также можно решить с помощью официальных электронных сервисов на сайте ФНС России, в частности— через личный кабинет налогоплательщика.

Напомним, новосибирские власти сообщили о начале пятой волны коронавирусной инфекции. В регионе выявили новый штамм COVID-19 «омикрон». Еще неделю назад в Новосибирской области суточный показатель заболеваемости COVID-19 составил 315 случаев, однако уже 1 февраля в регионе за день зарегистрировали 715 заразившихся коронавирусом.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. «Континент Сибирь» опубликовал актуальный список пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции.

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