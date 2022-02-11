Андрей Травников рассказал, когда покинет пост губернатора Новосибирской области

11 февраля в интервью одному из местных изданий губернатор Новосибирской области прокомментировал слухи о своём переходе на работу в федеральные органы власти.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью изданию «Сиб.фм» оценил перспективы своего перехода на работу в федеральные органы власти, в частности, в министерство науки и высшего образования РФ. «Никуда я не собирался, не собираюсь и не планирую. Мне нравится работать губернатором Новосибирской области. Мне на стройплощадке всегда комфортнее было, чем на кафедре. Это слухи», – совершенно определённо заявил глава региона.

Андрей Травников добавил, что слухи о его отставке или повышении не случайны и появляются с завидной регулярностью, так как инспирируются людьми, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в Новосибирской области: «Работая в Новосибирской области четыре года, я слышу подобную информацию с периодичностью раз в полгода. Причем версии чередуются: то моей работой, якобы, недовольны и вот-вот должны разжаловать, то наоборот – очень довольны и должны отправить на повышение. Очевидно, что за этим стоят люди, имеющие определенные политические амбиции и интересы, у которых есть желание нарушить процесс стабильной работы, породить неопределенность в головах руководителей».

Напомним, что ранее в декабре 2021 года в интервью «Континенту Сибирь» губернатор Новосибирской области дал понять, что наблюдает информационные атаки в свой адрес и знает их происхождение. «Я умею читать между строк и вижу, что за некоторыми кампаниями скрывается желание повлиять на кадровые решения, за некоторыми – коммерческие интересы. Но я достаточно устойчив к информационным вбросам», – сказал Травников.

Текущий ответ на вопрос о своих потенциальных перемещениях Андрей Травников подытожил твёрдым обещанием остаться на своём посту: «Могу успокоить всех, и тех, кто заинтересован меня проводить, и тех, кто желает, чтобы этого не случилось: я никуда не собираюсь. Несколько лет назад я стоял на развилке: уехать работать в Москву или отправиться в регион. Сейчас всё определённо. Я буду работать губернатором до тех пор, пока жители Новосибирской области будут доверять мне это делать».