Андрей Травников рассказал о перспективах «Городской электрички»

27 января в ходе первой в новом году пресс-конференции губернатор Новосибирской области ответил на вопросы о развитии новосибирского метрополитена и городской электрички.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 января провёл первую в 2022 году пресс-конференцию, в ходе которой коснулся вопроса ожидающих регион новых антиковидных ограничений, рассказал о контроле над графиком строительства новой ледовой арены и четвёртого моста через Обь, а также коснулся важных для Новосибирска транспортных вопросов, на которых недавно акцентировали внимание депутаты горсовета.

Проблему с продлением новосибирского метрополитена губернатор вновь предложил журналистам обсуждать с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Ранее губернатор говорил о том, что источники финансирования продления метро для мегаполиса в федеральном бюджете изыскать несложно, но вопрос состоит в том, что никто не даст денег без готовой проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, а мэрия уже длительное время не может обеспечить её надлежащую подготовку.

Анатолий Локоть на это заочно отвечал, что пакет проектно-сметной документации у муниципалитета есть, а положительное заключение по нему в «Главгосэкспертизе» не дают без определения источника финансирования. «То есть здесь есть некий замкнутый круг. Де-факто документация есть, де-юре, чтобы её легализовать и получить экспертизу нужно определить источники финансирования, а без поддержки федерального центра сделать это невозможно», – заявлял мэр, из чего можно сделать вывод, что в ближайшее время продления метро горожанам ожидать не стоит.

А вот в проекте «Городской электрички» заметные подвижки ожидаются уже в ближайшее время. По словам губернатора Новосибирской области, первый этап проекта уже разворачивается и для него достаточно существующей инфраструктуры. В рамках проекта платформа «Пригородный простор», в 2021 году развёрнутая по временной схеме, будет переоборудована в капитальный объект с билетными кассами, павильонами для пассажиров и другой необходимой инфраструктурой. Также в шаговой доступности от НГУ будет создана остановочная платформа «Университетская».

Кроме того Андрей Травников объявил об уже утверждённых планах по возведению «второго пролётного строения для второго пути» на железнодорожном мосту через Обь, входящем в состав Транссибирской магистрали, хотя и не обозначил срок начала строительства. Второй путь на этом мосту будет задействован не только в проекте «Городская электричка», но и позволит заметно увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали на её новосибирской участке.