На сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты единогласно приняли отчет губернатора Андрея Травникова о результатах работы регионального правительства в 2021 году. О том, как проходил отчет главы региона, какие вопросы остались у депутатов к правительству области, в материале «Континента Сибирь.

Перед тем, как отчитаться перед депутатами о работе правительства в 2021 году, Андрей Травников заметил, что после встреч с фракциями, прошедших накануне сессии, он решил не зачитывать весь более 200-страничный документ, а остановиться на 5 самых важных направлениях – ситуации в реальном секторе экономике, исполнении доходной и расходной части бюджета, реализации национальных программ, положении в сельском хозяйстве и демографии.

Рассказывая о значительном росте – на 28% – доходов областного бюджета, Андрей Травников отметил, что поступления из федеральной казны значительно превысили ожидания. «Мы получили по настоящему бюджет развития», – подчеркнул губернатор. По его словам, это стало возможно благодаря четкой и конструктивной работе депутатского корпуса. «Оперативная корректировка областного бюджета, внесение поправок в другие необходимые нормативные акты позволили дополнительно привлечь в регион миллиардные суммы из федерального бюджета. Коллеги, я выражаю вам особую благодарность за эффективную совместную работу с правительством области», – сказал Андрей Травников.

Несмотря на предварительные встречи губернатора с фракциями, у депутатов остались вопросы к главе региона. Так, первый зампред Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов уточнил: «По комплексному развитию сельских территорий Новосибирская область впереди многих российских регионов. Однако не все проблемы решены. Как программа будет реализовываться дальше?».

По словам Андрея Травникова, высока вероятность, что увеличится финансирование программы по комплексному развитию сельских территорий из федерального бюджета. Так, Новосибирской области удалось защитить в правительстве РФ строительство дороги Татарск-Чистоозерное-Купино-Баган-Карасук с твердым покрытием. Это опорная для районных центров трасса до сих пор не заасфальтирована. Теперь принято принципиальное решение о начале этого проекта. Губернатор уверен, что дорога будет построена в ближайшие годы.

Андрей Травников также рассказал, что большинство проектов в селе застопорились из-за того, что у муниципалитетов недостаточно квалификации для составления необходимой документации. Правительством принято решение усилить это направление и обеспечить необходимое методическое сопровождение со стороны регионального минсельхоза.

Руководителя фракции «Новые люди» Дарью Карасеву волновало снижение рейтингов Новосибирской области. «Еще в 2014 году регион был в рейтинге АПЭК на 17 месте. По итогам 2021 года мы находимся на седьмом месте, только с конца. Как вы думаете, с чем это связано? И насколько объективно отражает те процессы, которые идут в регионе?» – спросила депутат. Андрей Травников рассказал, что в своей работе опирается на рейтинги правительства Российской Федерации и администрации президента РФ. «Там у нас все нормально, Новосибирская область не уступает регионам-лидерам», – ответил губернатор и добавил, что не комментирует неофициальные рейтинги.

Зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский (фракция ЕР) задал вопрос о программе газификации, что будет сделано за счет бюджета области, а что по программам «Газпрома». Губернатор подтвердил, что Новосибирская область в программе газовой корпорации участвует максимально полно: 66 тысяч домохозяйств планируется догазифицировать в ближайшие годы. «Программа, по которой «Газпром» доводит газ до границ земельного участка, снимает финансовую нагрузку с регионов. Как вы помните, ранее обязанность проводить газ к домам возлагалась на нас, и каждый год на это мы закладывали средства в областном бюджете. Теперь высвобождаются ресурсы, которые можно направить на другие цели, в том числе для решения вопросов газификации отдаленных населенных пунктов», – отметил Андрей Травников и напомнил, что благодаря настойчивости председателя Заксобрания Андрея Шимкива, в области начинается строительство газопровода в сторону Черепановского и Сузунского районов.

Вопрос о ситуации с регоператором по обращению с ТКО задал зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадим Агеенко (фракция КПРФ). «Что наше правительство и вы, как губернатор, собираетесь делать с нашим регоператором, у которого обороты почти три миллиарда в год, который собирает деньги с населения, с юрлиц, с наших бюджетных учреждений, а тратит непонятно как, в долги влез? А к этому еще надо прибавить то, что «Экология-Новосибирск» — еще и наш главный концессионер по переработке мусора. И в этом направлении ничего толком не делает». Губернатор еще раз подтвердил, что правительство готово к расторжению договора с регоператором. «Нет смысла оттягивать расторжение договора. Решение нужно принимать в первом полугодии этого года. Не тянуть до зимы. Нужно оперативно разобраться, кто заменит и организует вывоз мусора», – ответил Андрей Травников.

Вопросы у депутатов вызывали и концессии. В том, как они готовятся, часть из них видит сговор и протекцию. «В пояснительной записке по концессиям сказано, что экономическая модель, условия и обязательства сторон министерства разрабатывают с концессионером. А потом оказывается, что эти параметры не выгодны области – либо излишние обязательства область берет на себя, либо завышенные банковские проценты и концессионная прибыль. Наглядный пример, концессия по четвертому мосту, когда стоимость концессии была завышена на десятки миллиардов рублей, и только благодаря депутатам ее удалось уменьшить. Это очень похоже на сговор, на «крышевание» конкретных концессионеров и в конечном итоге на коррупционные схемы», – отметил Вадим Агеенко. Жестко выступил и его коллега по фракции зампред комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Яков Новосёлов. Оценивая работу правительства с концессионными соглашениями, он отметил: «По сути, это обычные коммерческие кредиты, обязательства по которым достигли сегодня объема государственного долга. Наш бюджет развития на глазах превращается в бюджет раздачи долгов».

Тему концессий продолжил и независимый депутат Вячеслав Илюхин. «Есть ли возможность в концессионных соглашениях, которые планируется заключить, предусмотреть какие-то прерогативы для предприятий Новосибирской области? Чтобы подрядчиками были наши предприятия?», – спросил депутат.

Отвечая на вопросы депутатов, Андрей Травников подчеркнул, что концессии принимаются в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, по инициативе депутатов был принят закон, согласно которому отчисления из областного бюджета Новосибирской области на реализацию соглашений о ГЧП и концессий планируются в пределах средств инвестиционного фонда. Что касается привлечения новосибирских подрядчиков, то, по словам губернатора, в проектах, которые сейчас реализует область, участвует большинство местных подрядных и субподрядных организаций, в том числе поставщиков оборудования. «Доступ к будущим проектам никто не ограничивает. Мы только что обсуждали концессии по школам. Ни одной местной заявки не поступило», – отметил глава региона.

Зампред комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко рассказала, что не все проекты ГЧП проходили через Заксобрание. Но в целом вопросы долговой нагрузки, бюджетной нагрузки депутаты обсуждали в рабочем порядке. При этом депутат отметила, что они «не всегда получают ответы от профильных министерств, не всегда получается выстроить диалог». «Зачастую пока не найдем личного понимания со стороны Андрея Александровича, вопросы не сдвигаются. Мы без малого полгода обсуждали замечания и предложения по концессиям на строительство трех школ, но только после проведенного губернатором совещания рабочей группы удалось внести совершенно несложные, понятные корректировки. Наша совместная задача – совместно работать на результат. Сегодня соглашения заключены, ожидаем строительства и введения объектов в эксплуатацию, только тогда мы сможем объективно дать оценку этому инструменту», – высказала свое мнение Ирина Диденко.

После двухчасового обсуждения депутаты поддержали отчета губернатора единогласно. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив, подводя итог, отметил, что, по справедливости, проблемы и вопросы, которые прозвучали – общие. «Решать их мы должны вместе. Поэтому протокольно поручили комитету по бюджету систематизировать мнения и предложения, направить их правительству и самим определиться с приоритетным перечнем законопроектов, направленных на развитие региона, и преодоление тех негативных тенденций, о которых сегодня говорили коллеги», – резюмировал председатель Заксобрания Новосибирской области.