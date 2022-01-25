Новосибирцы массово отказываются от покупки машин в 2022 году

Опрос сайта Drom.ru выявил, что в текущем году втрое больше новосибирцев присматривают авто на вторичном рынке.

С 10 по 20 января автомобильный сайт Drom.ru опросил более 16 000 автомобилистов по всей России, чтобы выявить основные тренды автомобильного рынка на начало текущего года. Оказалось, что в среднем по стране лишь 22% автолюбителей намерены приобретать автомобиль в 2022 году. При этом, только 5% присматриваются к новым машинам, а 17% будут искать личный транспорт на вторичном рынке.

«Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня» – прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке аналитик автомобильного сайта Drom.ru Даниил Бутов.

Процент потенциальных покупателей в Новосибирской области оказался тождествен общероссийскому. 78% жителей региона не планируют приобретать автомобиль в 2022 году, а из решившихся большая часть автолюбителей обратила своё внимание на вторичный рынок. Таковых в три раза больше потенциальных владельцев новых машин. При этом 46% автолюбителей региона отметили, что хотели бы приобрести авто, но откладывают сделку из-за высоких цен.

Однако не исключён и вариант сохранения высокого спроса на подержанные автомобили, достигнутого в Новосибирской области в 2021 году на фоне снижения темпов мирового производства новых машин. По данным исследования «Авито Авто» по итогам 2021 года продажи авто с пробегом выросли на 52,9%.