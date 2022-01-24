Какие ключевые новинки в премиум-сегменте авторынка выйдут в 2022 году?

Несмотря на продолжающийся дефицит на авторынке, 2022 год будет ознаменован целым рядом интересных новинок в премиум-сегменте. Своими планами с «Континентом Сибирь» поделились представительства автомобильных марок в России и их дилеры.

Lexus: долгожданный выход LX и NX

2022 год станет важным для Lexus, так как на рынок выйдут сразу две знаковые для бренда новинки — LX и NX.

С момента запуска в 2014 году NX стал для многих покупателей входным билетом в линейку Lexus — всего в России было продано свыше 45 тыс. таких автомобилей. Второе поколение кроссовера отличают новый дизайн экстерьера и интерьера, новые двигатели, усовершенствованная ходовая часть, обеспечивающая более приятное и плавное вождение, мультимедиа нового поколения, а также более высокий уровень безопасности, комфорта и удобства. Новый NX будет доступен в двух версиях — c 2,5-литровым 199-сильным двигателем и с 2,4-литровым 279-сильным турбомотором. Обе версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а также постоянным полным приводом с электронным управлением. Заявки на NX дилеры марки начали принимать 1 декабря, а старт продаж был анонсирован дистрибьютором на I квартал 2022 года. Стоимость автомобиля начинается от 4,05 млн рублей.

В свою очередь родственный модели Land Cruiser новый Lexus LX — это полноценный внедорожник с традиционной рамной конструкцией кузова. Внутри обращает на себя внимание установленный на приборной панели двойной дисплей с 12,3-дюймовым верхним экраном и 7-дюймовым нижним, а также возможность отображения на мониторе области под передней и задней частями автомобиля. Среди интересных опций можно отметить переключатель старт-стоп с функцией аутентификации по отпечатку пальца, который позволяет сохранить основные настройки автомобиля за каждым пользователем, что упрощает пользование автомобилем для нескольких человек.

Под капотом у LX 600 установлен 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. Версия LX 500d оснащается 3,3-литровым дизелем V6 с двойным турбонаддувом (300 л. с.). Оба силовых агрегата работают в паре с 10-ступенчатой коробкой передач.

По словам маркетолога дилерского центра Lexus в Новосибирске (ГК «Восток Моторс») Елизаветы Знагован, модели NX 250 и NX 350 появятся в дилерском центре в начале февраля, LX 500D и LX 600 появятся ближе к концу марта. Вместе с тем тестовые LX придут уже в марте.

Land Rover: новый флагман

Главной новинкой британской марки будет новый Range Rover, который, по данным дистрибьютора, появится на российском рынке весной этого года. Внешне автомобиль выглядит достаточно эффектно, его силуэт характеризуют три основные линии — ниспадающая линия крыши, четкая поясная линия и восходящая линяя порогов. Внутри обращает на себя внимание информационно-развлекательная система Pivi Pro с самым большим за всю историю Land Rover сенсорным дисплеем. Центральный 13,1-дюймовый «парящий», слегка изогнутый экран олицетворяет собой архитектурную легкость интерьера.

Флагман модельного ряда традиционно объединяет в себе последние технологии марки. Так, автомобиль получил адаптивную подвеску, которая автоматически подстраивается перед каждым поворотом. В сочетании с круиз-контролем это позволяет сглаживать движения кузова, происходящие во время резких изменений скорости.

Работу полного привода координирует система Terrain Response 2. Она объединяет различные системы шасси, подбирая настройки в зависимости от окружающих условий и заданных водителем установок. Полностью независимая подвеска, которая впервые в истории Land Rover стала пятирычажной на задней оси, состоит из современных пневматических рессор, более эффективно обрабатывающих дорожные неровности. На каждый новый Range Rover устанавливается активный задний межколесный дифференциал, который также повышает сцепление задних колес при прохождении поворотов на высокой скорости, на скользкой поверхности и бездорожье.

На российском рынке на старте продаж новый Range Rover будет доступен с одним из двух дизельных шестицилиндровых двигателей Ingenium — D249 и D350. Позднее появится самый мощный для нового Range Rover 530-сильный бензиновый двигатель Twin Turbo V8.

По словам генерального директора «Альбион Моторс» (официальный дилер Land Rover, Jaguar в Новосибирске и Барнауле) Елены Марисиной, по предварительным данным, автомобиль ожидается в дилерских центрах уже в конце марта.

Mercedes—Benz: SL для души и электрокары на будущее

Mercedes-Benz — один из тех автопроизводителей, которые объявили о полном переходе на электроавтомобили и отказе от двигателей внутреннего сгорания. С 2025 года компания, по словам дилеров, будет поэтапно прекращать выпуск таких автомобилей. В этой связи неудивительно, что в 2022 году компания анонсировала вывод на российский рынок сразу нескольких электрокаров. Речь о EQS (старт продаж в России — I квартал 2022 года) и EQE (лето 2022 года).

EQS — это первый полностью электрический седан Mercedes класса люкс. Хотя автомобиль и находится в близком родстве с новым S-Классом, в основе его лежит электрическая архитектура. Благодаря дизайну кузова в виде единой протяженной дуги с вынесенной вперед «кабиной» и пологой, опускающейся сзади крышей EQS с первого же взгляда четко отличается от автомобилей с ДВС. Первыми на рынок выйдут модели EQS 450+ (мощность 245 кВт, расход энергии — 20,4–15,7 кВт•ч/100 км) и EQS 580 4MATIC (мощность 385 кВт, расход энергии 21,8–17,4 кВт•ч/100 км). 15-минутная зарядка позволяет ему пополнить свои запасы энергии, которой ему хватит на преодоление еще около 300 км. Дома или от общественной зарядной станции EQS можно удобно заряжать переменным током до 22 кВт с помощью бортового зарядного устройства.

Другой новинкой марки станет EQE — спортивный седан бизнес-класса, который обладает всеми ключевыми особенностями автомобиля EQS, но в немного более компактном варианте. В отличие от EQS, автомобиль имеет чуть более короткую колесную базу, более короткие свесы и сильнее зауженные боковины кузова. По внешним габаритам EQE сопоставим с автомобилем CLS. Внутренние габариты даже значительно превосходят таковые у нынешнего Е-Класса, например, ширина на уровне плеч на передних сиденьях увеличилась на 27 мм, а длина салона — на 80 мм.

Впрочем, среди новинок марки пока есть не только электрокары. Речь о модели AMG SL, которая, по словам PR-менеджера Mercedes в России Татьяны Фроловой, появится во II квартале 2022 года. Новый спортивный родстер с конфигурацией сидений 2+2 возвратился к своим корням, обретя классический мягкий складной верх. В то же время он подходит не только для выездов по выходным, но и для повседневной эксплуатации и впервые располагает полным приводом. Его спортивную направленность подчеркивают такие высокотехнологичные компоненты, как подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL с активной поперечной стабилизацией кузова, функция подруливания колес заднего моста. В комбинации с битурбированным 4-литровым двигателем AMG V8 родстер обеспечивает максимально яркие ощущения за рулем. До 100 км/ч он разгоняется всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч. Позднее Mercedes представит также SL с гибридным приводом. Марка планирует предложить электрифицированную силовую установку, которая повысит динамику, но при этом будет максимально экономичной.

«Дистрибьютор Mercedes запускает продажи электрических автомобилей в 2022 году с трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Это связано с ограниченным количеством автомобилей на первых этапах, развитостью инфраструктуры в этих городах и, конечно, с потенциалом продаж. Официальные продажи электрокаров в Новосибирске начнутся не раньше 2023 года, но уже сегодня клиенты, безусловно, интересуются этими автомобилями, многие ждут EQS», — отметил «Континенту Сибирь» генеральный директор «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes—Benz в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) Павел Костенко. Он также подтвердил, что в салонах дилера появится и модель SL.

BMW: курс на электрификацию

Как и в случае с Mercedes-Benz, главными новинками BMW ожидаются электрокары — iX и i4.

Модель i4 BMW позиционирует как самый драйверский электромобиль в своей истории. Кузов этого автомобиля был тщательно продуман с точки зрения аэродинамики. Каждый элемент, начиная с переднего бампера и заканчивая спойлером на задней двери, нацелен на улучшение аэродинамических характеристик. На старте продаж будут доступны две версии электрической модели — i4 eDrive40 и i4 M50. Модификация i4 eDrive40 мощностью 340 л.с. оснащена классическим задним приводом. Разгон до 100 км/ч у нее занимает 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч. Полностью заряженная батарея обеспечивает запаса хода до 590 км.

Впрочем, если i4, по словам pr-менеджера BMW в России Полины Есеновой, появится в продаже в России лишь во втором полугодии, то модель iX — уже во II квартале. Эта новинка будет доступна в версии с полным приводом xDrive. Мощность силовой установки такого автомобиля составит 523 л. с., а запас хода на одном заряде — до 630 км. До 100 км/ч iX разгонится за 4,6 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Уже в стандартной версии новый iX будет оснащаться пневмоподвеской обеих осей, а также интегральным активным рулевым управлением. В числе ярких особенностей экстерьера нового iX — закрытая решетка радиатора BMW, которая служит интеллектуальной панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром для систем помощи водителю. Кроме того, BMW iX характеризует самая тонкая оптика в истории серийных моделей BMW. Цены на новый BMW iX стартуют от 8,5 млн рублей. Модели BMW iX в России будут поставляться в комплекте с зарядным кабелем для бытовых розеток, а в качестве опции доступен кабель для общественных станций зарядки.

Помимо электрокаров, российский дистрибьютор марки анонсировал новое купе BMW 2 серии. Оно продолжает традицию компактных спорткаров BMW. Заднеприводная компоновка, продуманная конструкция кузова и шасси, увеличенная на 12% жесткость кузова на кручение, оптимизированная аэродинамика и практически идеальное распределение веса в пропорции 50:50 между осями наделяют новое купе высочайшими точностью управления и маневренностью. Каждый элемент дизайна купе 2 серии был направлен на достижение оптимальной эффективности и аэродинамики. Например, активные заслонки в решетке радиатора BMW имеют целых десять степеней регулировки: их положение меняется в зависимости от потребности двигателя в дополнительном охлаждении. Цены на заднеприводный BMW 220d Coupe с 4-цилиндровым турбодизелем начинаются от 3,37 млн рублей, на BMW M240i xDrive Coupe с 3-литровым мотором TwinPower Turbo — от 4,59 млн рублей. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым автоматом Steptronic.

По словам маркетолога компании «БАРС» (официальный дилер BMW в Омске и Тюмени) Елены Воробьевой, появление 2 серии купе ориентировочно ожидается к маю, а iX, скорее всего, к июню.

Audi: под знаком RS

Компания Audi уже в I квартале 2022 года начнет продажи новых RS3 и RS3 Sportback, в начале II квартала — RS Q3 / RS Q3 Sportback. Под капотом у семейства RS3 — 2,5-литровый 400-сильный двигатель с турбонаддувом, который работает в паре с семиступенчатым автоматом S tronic с двумя сцеплениями. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,8 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Помимо мощного мотора, новый RS3 также оснащен специальной спортивной подвеской и адаптивным управлением амортизаторами, что позволяет добиться наилучшей динамики движения.

Такой же мотор стоит и на RS-версиях кроссоверов Q3 и Q3 Sportback. Впрочем, кроме технической «начинки», автомобиль можно отличить от обычных версий Q3 за счет новых бамперов, крупных воздухозаборников спереди и диффузора сзади. В свою очередь версия Sportback обращает на себя внимание за счет уже привычного купеобразного профиля и более низкого уровня крыши.

Среди других новинок — фейслифтинговый флагман модельного ряда марки — А8, который, по словам PR-менеджера Audi в России Ксении Стрункиной, ожидается в III квартале 2022 года. Седан получит новую решетку радиатора и фары новой Г-образной формы, которые отличают новинку от предшественника. Внутри обращают на себя внимание два 10,1-дюймовых экрана, которые приделаны к спинкам передних сидений. Под капотом у автомобиля будет 3-литровый дизельный и бензиновый V6, 3-литровый подключаемый гибрид TFSI и 4-литровый V8 в версии S8.

Кроме того, во втором полугодии ожидается обновленная версия суперкара R8. Помимо модернизированной внешности, автомобиль получил обновленный силовой агрегат, способный выдавать 570 л. с. в версии купе и 620 л. с. в версии Spyder. До «сотни» купе разгоняется за 3,4 секунды, спайдер — за 3,5 секунды. Максимальная скорость достигает 325 и 323 км/ч.

И наконец, RS-версия электрокара e-tron GT. Разгон до 100 км/ч у него занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Автомобиль комплектуется 800-вольтовой батареей емкостью 93 кВт•ч, которая обеспечивает пробег 487 км. Этот автомобиль ожидается во втором полугодии 2022 года.

Porsche: «платиновая» Panamera и новые версии Taycan

Для марки Porsche 2022 год будет богат на новинки. Как пояснили «Континенту Сибирь» в российском представительстве бренда, помимо нового Macan и Cayenne Turbo GT, которые начали поступать дилерам в IV квартале 2021 года, речь идет о Panamera Platinum Edition, а также Taycan GTS и GTS Sport Turismo.

В линейке электрических Porsche очередное пополнение: речь о Taycan GTS в версии Sport Turismo. Новая модель предназначена для тех, кто придает большое значение практичности, характерной для Taycan Cross Turismo, но при этом не хотел бы отказываться и от высокой дорожной динамики спортивного седана Taycan. Taycan Sport Turismo, как и Taycan Cross Turismo, отличается спортивным силуэтом с опускающейся к задней части кузова линией крыши и высокой практичностью — объем багажного отделения с большой задней крышкой составляет более 1200 литров. Но при этом у Taycan Sport Turismo отсутствуют элементы дизайна внедорожника.

Что касается «начинки», то Taycan GTS с обычным кузовом разгоняется с места до 100 км/ч за 3,7 секунды. Адаптивная пневматическая подвеска с системой PASM получила специфические для GTS настройки, что позволило улучшить поперечную динамику. Как и в других моделях GTS, в дизайне кузова используются многочисленные черные или темные детали, например в облицовке передней части кузова, ножках наружных зеркал заднего вида и рамках боковых стекол.

Цены на модели Taycan GTS и Taycan GTS Sport Turismo начинаются от 9,77 млн и 9,84 млн рублей соответственно. По словам маркетолога «Порше Центр Новосибирск» (ГК «Альт-Парк») Кристины Матыцыной, Taycan GTS ожидается в дилерском центре в апреле, а GTS Sport Turismo — в мае.

Что касается Panamera, то Platinum Edition представляет собой специальную версию модели, которая отличается деталями, окрашенными в платиновый цвет с шелковистым блеском, и расширенной базовой комплектацией. Кроме того, в салоне присутствуют эксклюзивные элементы отделки: накладки на пороги изготовлены из матового алюминия черного цвета, причем передние украшены надписью Platinum Edition. Все модели этой версии также имеют в базовой комплектации аналоговые часы на передней панели. Стоимость автомобиля начнется с 9,48 млн рублей. Продажи начнутся весной 2022 года.

Bentley: гибриды и индивидуализация

Большое количество новинок ожидается и у бренда Bentley. Как пояснила «Континенту Сибирь» PR-менеджер российского представительства марки Ольга Фирсова, речь идет о Continental GT и GTC Speed (январь 2022 года), Flying Spur Hybrid (II квартал 2022 года), Flying Spur Mulliner (II квартал 2022 года), Bentayga S (март-апрель 2022 года), Speed Russian Heritage Limited Edition (IV квартал 2022 года).

Гибридный Flying Spur ознаменовывает переход марки в электрическое будущее. Совокупная мощность установки, которая включает в себя мотор V6 2,9, составляет 544 л. с. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка передач. Разгон до «сотни» занимает 4,3 секунды, а максимальная скорость — 285 км/ч.

Для тех, кто предпочитает классический мотор с ДВС, больше подойдет Flying Spur Mulliner. Благодаря 6-литровому мотору W12 с двойным турбонаддувом такая модель разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 333 км/час. Автомобиль также получил измененный внешний облик с новой структурой в решетке радиатора, переднем бампере и воздуховодами в крыльях, а также новые варианты отделки салона.

Для поклонников внедорожников более интересна будет Bentayga S. Под капотом такой модели расположен 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 542 л. с. Впрочем, это не только мощность, но и элегатность. Облик автомобиля отличают темные фары, значки S, 22-дюймовые колеса и спортивная выхлопная система.

Среди других новинок — лимитированная серия, подготовленная ателье персонализации Mulliner, на создание которой мастеров вдохновило великое культурное наследие России. Дизайн первой коллекции Russian Heritage из шести внедорожников посвящен русскому балету — одному из самых красивых и эмоциональных видов искусства. Эффектные черные элементы внешнего дизайна эксклюзивных Bentayga Speed, особые 22-дюймовые диски и приветственная подсветка Russian Heritage, украшенная крылатой литерой «B», символизируют уникальную эстетику и силу. Каждый автомобиль лимитированной серии будет исполнен в особом цвете кузова, в том числе в двухцветных версиях duo-tone.

В дилерском центре «Bentley Красноярск» подтвердили «Континенту Сибирь» актуальность списка новинок.

Infiniti: QX60

Самой ожидаемой новинкой Infiniti можно считать QX60. Абсолютно новое поколение премиального трехрядного кроссовера было создано с чистого листа. Дизайнерам марки удалось создать эффектный облик. Обращает на себя внимание широкая вертикальная линия стойки, яркая контрастная крыша, подчеркивающая динамичный спортивный силуэт, а также такие детали, как, например, узор решетки радиатора, напоминающий оригами, и оптика в форме клавиш фортепиано. Интерьер отличает отделка из натуральной полуанилиновой кожи и декоративные вставки из необработанного дерева.

В движение новый QX60 приводит 3,5-литровый бензиновый V6, работающий в паре с 9-ступенчатым автоматом. Полноприводная трансмиссия с новой межосевой муфтой при необходимости практически мгновенно перераспределяет момент к задним колесам.

Автомобиль должен поступить в дилерские центры в конце весны 2022 года. В пресс-службе российского представительства Infiniti заверили «Континент Сибирь», что по этой модели пока нет дефицита, она только поступила в производство. Вместе с тем в компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Infiniti в Новосибирске) затруднились назвать точные сроки появления модели в салоне.

Volvo: электрокары еще ближе

Стратегия Volvo предусматривает, что к 2025 году 50% от общего объема продаж составят электрифицированные автомобили, и марка активно к этому движется. В 2020 году Volvo вывела на рынок линейку Recharge. На сегодня она включает в себя автомобили с гибридным и электроприводом. Флагманом линейки можно считать модель Volvo XC90 Recharge, о которой не так давно писал «Континент Сибирь». С февраля, по данным Volvo Car Красноярск, покупателям будет доступен «младший» XC60 Recharge.

Среднеразмерный гибридный кроссовер стал еще более комфортным благодаря активному шасси с функцией саморегуляции пневматической подвески всех колес. Водитель может выбрать четыре режима шасси. На электротяге кроссовер может проехать до 53 км. Стоимость автомобиля — от 6,535 млн рублей.

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