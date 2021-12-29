Новосибирская сеть Autocity открывает автосалон в Экспоцентре

Основанная в Новосибирске сеть салонов по продаже автомобилей с пробегом Autocity продолжает активно расширять уровень своего присутствия в регионе. В канун Нового года компания взяла под управление салон Drivexpo, располагающийся в новосибирском Экспоцентре. Таким образом, Autocity становится лидером по количеству салонов по продаже автомобилей с пробегом в Новосибирске.

Напомним, что на сегодня компанию Autoсity можно считать самым активно развивающимся участником рынка автомобилей с пробегом в Новосибирске. Изначально ее бизнес начинался с салона на Волочаевской, к которому в дальнейшем добавился салон на Красном проспекте (в здании «Мегаса» около Автовокзала), а также кузовной центр на Выборной. В 2021 году компания продолжила увеличивать масштабы своей деятельности – 1 декабря был торжественно открыт новый салон во Владивостоке, а в середине декабре запущен автокомплекс на Большевистской общей площадью 1500 кв.м., который стал самым большим в Новосибирске.

Как стало известно «Континенту Сибирь», компания Autocity также взяла под управление салон Drivexpo, находящийся на территории Экпоцентра на улице Станционной. По словам основателя сети Autocity Евгения Пшеничникова, мощности этой площадки позволяют размещать 1000 автомобилей с возможностью увеличения до 5000. Первоначально площадь салона составит 8000 кв.м., однако в дальнейшем Autocity рассматривает возможность ее увеличения в 2 раза. Масштабированию бизнеса способствует и наличие рядом с Экспоцентром неосвоенных земельных участков, позволяющих в перспективе построить на них дополнительные автосалоны. Таким образом, речь может идти о формировании «автокластера», где будет сконцентрирована продажа автомобилей с пробегом для удобства покупателей.

Технический запуск салона в Экспоцентре намечен уже на 1 января, торжественное открытие ожидается весной 2022 года. В перспективе компания рассматривает возможность создания собственного высокотехнологичного маркетплейса с возможностью доставки автомобилей по всей России.

В новом салоне на Станционной представлен самый широкий выбор автомобилей – от недорогих бюджетных машин до моделей премиум-сегмента. По словам директора сети автосалонов Autocity Антона Манькова, помимо легковых автомобилей на площадке также можно будет приобрести и спецтехнику. Клиент может рассчитывать не только на возможность выбора из большого количества проверенных автомобилей в наличии, но и на удобные финансовые условия покупки. Помимо кредитов от 25 банков-партнеров компания предлагает также собственную рассрочку, что делает покупку автомобиля еще более удобной. При приобретении автомобиля в Autocity можно не беспокоиться о его техническом обслуживании и потенциальных рисках, связанных с ремонтом — на автомобиль предоставляется 12-месячная гарантия от самой сети.

Текущая ситуация на рынке делает покупку авто с пробегом более перспективной покупкой, чем приобретение нового автомобиля. Для тех, кто руководствуется, прежде всего, инвестиционными мотивами, специалисты Autocity с учетом своих компетенций помогут подобрать востребованную модель, которую в дальнейшем можно будет продать значительно дороже.

В 2022 году компания Autocity продолжит активно наращивать свое присутствие в Новосибирске. В 1 квартале, в городе, по данным компании, ожидается запуск еще 1-2 автосалонов. В настоящее время компания также осуществляет строительство автокомплекса на Тайгинской, где рассматривается возможность продавать не только авто с пробегом, но и новые автомобили в статусе официального дилера.

Рост сети автосалонов продиктован потребностями самих клиентов. Широкий географический охват призван обеспечить покупателям удобство покупки автомобилей с пробегом. Несмотря на рост популярности онлайн-инструментов для клиентов по-прежнему важна возможность посмотреть автомобиль в уютном и современном салоне, «примерить» его на себя, а также задать все интересующие вопросы представителю салона для того, чтобы получить исчерпывающую информацию об объекте покупки и быть уверенным в прозрачности сделки.

Впрочем, для тех, кому удобнее приобрести автомобиль дистанционно, Autocity также дает такую возможность. Для этого достаточно оставить заявку на сайте или позвонить по телефону компании . Специалист в режиме онлайн поможет выбрать наиболее подходящий вариант автомобиля. При необходимости возможно удаленно оформить автокредит. Автомобиль будет доставлен к дому покупателя или в любое другое место по его желанию. Таким образом, Autocity делает все для удобства клиентов, позволяя сделать покупку автомобиля наиболее удобной.

Autocity

Новосибирск, ул. Большевистская 93

Новосибирск, ул. Волочаевская 49

Новосибирск, ул. Станционная 104 (здание Экспоцентра, левое крыло)

Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1

Новосибирск, ул. Выборная, 201 к9 (кузовной цех)

8 (383) 292-77-77

ac-autocity.ru

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