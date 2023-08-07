Экс-глава новосибирского партнера BMW перешел на работу к крупному омскому дилеру

Как стало известно «Континенту Сибирь», бывший директор компании «ЭлитАвто Сибирь» Сергей Скопцов перешел на работу в омскую ГК «БАРС».

«ЭлитАвто Сибирь» ─ официальный дилер BMW в Новосибирске, входит в красноярский «Медведь Холдинг», который стал самым крупным автодилером СФО по объему продаж за 2022 год. Помимо Новосибирска «Медведь Холдинг» также официально представляет BMW в Красноярске, Абакане, Барнауле, Кемерове. «БАРС» ─ официальный дилер BMW, Kia, Hyundai, CHERY в Омске, BMW в Тюмени. Дополнительный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. За время своей работы компания не раз получала награды от российского дистрибьютора BMW. Сам Виталий Ольшанский также в 2018 году удостаивался награды от BMW в номинации «Управляющий года».

О назначении Сергея Скопцова «Континенту Сибирь» стало известно из сервиса Rusprofile, где были отражены соответствующие кадровые изменения. Информацию о своем переходе в «БАРС» «Континенту Сибирь» подтвердил сам Сергей Скопцов, а также владелец ГК «БАРС» Виталий Ольшанский.

На новом месте работе Сергей Скопцов, как и ранее, будет руководить дилерским центром BMW, но теперь уже в Омске. Напомним, что Сергей Скопцов возглавлял дилерский центр BMW в Новосибирске с момента выхода «Медведь Холдинга» в регион в 2015 году. До этого момента он также имел опыт работы в абаканском и красноярском подразделениях холдинга. В феврале 2023 года Сергей Скопцов покинул «ЭлитАвто Сибирь». По его словам, речь шла об обоюдном решении, принятом совместно с акционерами «Медведь Холдинга». Новым директором «ЭлитАвто Сибирь» стала Татьяна Загребина, которая до своего назначения занимала пост руководителя отдела продаж компании.

В свою очередь Александр Пелах, руководивший дилерским центром BMW в Омске до прихода Сергея Скопцова, продолжит работу в «БАРСе», но уже по другим направлениям.

Таким образом, благодаря осуществленному кадровому решению холдингу «БАРС» удалось усилить свою управленческую команду за счет опытного топ-менеджера из соседнего региона. В свою очередь у Сергея Скопцова появилась возможность продолжить работу с брендом BMW, которым он занимался более 8 лет, в компании, которая неоднократно получала награды от дистрибьютора марки.

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