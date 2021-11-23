Что происходит на авторынке, и когда закончится дефицит?

Дефицит автомобилей, который многие считали временным явлением, имеет все шансы стать новой реальностью авторынка как для дилеров, так и для покупателей. Если раньше клиент мог торговаться с дилерами, выбивать себе скидки за счет широкого предложения автомобилей на рынке, то теперь все наоборот — покупатели вынуждены соглашаться приобретать автомобили в наличии с большим количеством допоборудования и возросшим ценником. Как долго это продлится, и к чему приведет — в материале «Континента Сибирь».



Временное явление или новая реальность?

Нехватка автомобилей образовалась на авторынке в условиях пандемии коронавируса. Временная остановка заводов по всему миру, сбой логистики и ошибки прогнозирования привели к уменьшению поставок и увеличению сроков ожидания автомобилей. Кроме того, 2020 год открыл мировому автопрому новую проблему — «кризис полупроводников». Подобно тому, как скорость всего конвейера определяется скоростью наиболее медленного его участка, так и полупроводники стали главным тормозящим фактором производства автомобилей. Когда в условиях пандемии автопроизводители снизили объемы контрактования по полупроводникам, то их сразу перехватили производители гаджетов, спрос на которые только возрос. Восстановить ситуацию не удалось — для производителей полупроводников автомобилестроительные компании по доле в общем обороте не являются ключевыми клиентами, их процент несопоставим с участниками рынка гаджетов. Для того чтобы на глобальном уровне нарастить производство полупроводников и построить новые заводы, требуются время и инвестиции.

Впрочем, некоторые собеседники издания усомнились в том, что всему виной реальная нехватка полупроводников. По мнению совладельца ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Geely в Иркутске) Петра Хомякова не исключено, что речь может идти просто о спекуляциях на рынке полупроводников, поскольку автоконцерны с точки зрения стоимости конечного продукта способны заплатить производителям полупроводников больше, чем вендоры гаджетов.

Тем не менее, с учетом фактора полупроводников руководитель по направлению продаж в регионах Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Индия и Россия в центральном офисе компании Daimler в Штутгарте Мария Морозова высказала «Континенту Сибирь» личное мнение, что ситуация с дефицитом продолжится весь 2022 год. С такой оценкой согласны и опрошенные изданием сибирские автодилеры, а в аналитическом агентстве «Автостат» и в консалтинговой компании «Автобосс» считают, что проблема останется и в 2023 году.

«Если говорить про полупроводники, то, может быть, понадобится еще год, пока будут увеличены мощности, построены заводы, отлажены поставки, — делится мнением с «Континентом Сибирь» генеральный директор «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes—Benz в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Jeep в Новосибирской области) Павел Костенко. — Но следующий глобальный фактор, который сейчас усугубляется, — дефицит производства магния как производной в алюминиевом производстве. Алюминия в современных автомобилях очень много. Поэтому думаю, что все это продлится еще около года, а возможно и больше». На эту проблему сослался и еще ряд собеседников издания.

Схожий прогноз дает и соучредитель ГК «Агат-Авто» (официально представляет KIA, Nissan, Infiniti в Иркутской области) Эдуард Борисов. «Это новая реальность. Цена на новые автомобили будет расти до критической отметки, то есть до того момента, когда покупательская способность будет соответствовать текущему предложению. Только после этого начнут наполняться склады дилеров. Сейчас все работают «с колес». Автопроизводство — очень инертная сфера, поэтому для нормализации остатков и реального наполнения складов нужно 6–8 месяцев. Поэтому нормализации можно ожидать в лучшем случае к осени 2022 года, а то и к началу 2023 года», — считает собеседник «Континента Сибирь».

Тем не менее в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) пока не видят предпосылок для наступления «новой реальности» или перманентного дефицита и рассчитывают, что все-таки это краткосрочное явление. Однако оно в любом случае приведет к дальнейшему перераспределению рынка. По мнению учредителя проекта «Автомаркетолог», бывшего члена совета директоров новосибирской ГК «СЛК-Моторс» Олега Мосеева, даже если в конце 2022 года проблема решится на глобальном уровне, то автопроизводители будут в первую очередь удовлетворять спрос на приоритетных для себя рынках. Россия является приоритетной страной далеко не для всех брендов. Поэтому, как отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Олег Мосеев, воспользоваться ситуацией и нарастить долю смогут Kia и Hyundai, а также, возможно, Renault-LADA и группа Volkswagen. К слову, уже сейчас заметно перераспределение рынка в пользу тех брендов, которые более эффективно справляются с проблемой нехватки автомобилей.

В свою очередь генеральный директор компании «Ай-Би-Эм» (официальный дилер KIA, UAZ, Skoda в Кузбассе), председатель регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) в СФО и ДВФО Денис Пронин ожидает полного наличия автомобилей российской сборки на фоне дальнейшего дефицита моделей, собираемых зарубежом.

Как ситуация отражается на дилерах?

Еще год назад автодилеров можно было считать заложниками ситуации с дефицитом. Достаточно вспомнить непривычно пустующие шоурумы с ограниченным числом автомобилей, которые чаще всего к тому же были зарезервированы под конкретных клиентов. Участники рынка ждали скорейшего возобновления поставок для того, чтобы удовлетворить отложенный спрос со стороны клиентов. Именно в 2020 году у дилеров появилась возможность отказаться от привычных ценовых или скидочных войн. Если раньше продажа авто «в минус» за счет заработка на кумулятивной марже была реальностью, то в 2020 году дилеры получили возможность увеличить цены на имевшиеся в наличии автомобили, так как спрос превышал предложение. Как результат, 2020 год для многих дилеров неожиданно стал рекордным по прибыли.

В 2021 году, опираясь на свой опыт, дилеры пошли еще дальше и закрепили этот успех. Если у клиентов нет альтернатив, то почему бы не продавать максимально укомплектованные автомобили? В итоге с учетом многочисленного допоборудования цены на автомобили в наличии не только выросли, но и в отдельных случаях «пробили» психологическую планку. Например, Skoda Rapid, Volkswagen Polo или KIA Rio, которые являются самыми доступными в модельных рядах соответствующих производителей, в 2021 году можно приобрести за сумму, превышающую 1,5 млн рублей, а в некоторых случаях приближающуюся к 2 млн рублей. Примеры есть не только в сегменте «бюджетных» автомобилей. Toyota Land Cruiser 300, согласно сайту производителя, имеет рекомендованную розничную цену от 5,776 млн рублей. Но по факту на классифайдах не удалось найти эту модель, которая стоила бы менее 11,6 млн рублей. Двукратный рост наблюдается и у отдельных внедорожников премиум-сегмента.

Подобные случаи значительного расхождения стоимости автомобилей в наличии от минимальной рекомендованной цены в 2021 году стали вызывать особый негатив у клиентов, который в том числе выплескивался в соцсетях.

«Дилеров тоже можно понять. Других автомобилей у них нет, поэтому из того количества, которое им готов выделить производитель, нужно окупить салоны, иметь возможность выплачивать зарплату и т. д. Потому что сроки очередных поставок не понятны. Чтобы хорошо себя чувствовать, нормальный дилерский центр должен продавать, предположим, порядка 100 автомобилей в месяц. А теперь представьте, что ему дали всего 30 автомобилей, и еще не понятно, появятся ли они в следующем месяце или через полгода. Что бы вы делали на месте дилера? Искали возможность зарабатывать по максимуму с учетом имеющихся ресурсов. Ничего личного, просто бизнес», — характеризует подход дилеров руководитель консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева. Таким образом, для небольших региональных дилеров по сути речь идет о вопросе выживания при сократившемся объеме предложения и отсутствии возможности влиять на дистрибьюторов.

Примечательно, что на сайтах объявлений уже можно заметить услуги по содействию в покупке новых автомобилей у официальных дилеров без допов. Посредники за дополнительную плату обещают обеспечить покупку автомобиля по более низкой цене, чем если бы клиент делал это самостоятельно.

Другим феноменом рынка стала продажа места в очередях на те или иные популярные автомобили. Раньше такие явления массово встречались разве что в 2007–2008 годах на волне стремительного роста рынка. Однако с учетом того, что срок ожидания по отдельным маркам у отдельных дилеров, опрошенных «Континентом Сибирь», составил 8 месяцев, не удивительно, что очереди стали продаваться. На одном из специализированных сайтов продается возможность покупки в этом месяце Toyota RAV4 в Новосибирске с доплатой в 45 тыс. рублей или Renault Duster в Красноярске — в этом случае покупка места в очереди оценена в 40 тыс. рублей. Если пробить номера телефонов, указанные в отдельных объявлениях, то по одному из них приложение Get Contact указывает «Опт Казахстан». То есть речь часто идет не о физлицах, а о тех, кто ставит процесс купли-продажи на поток.

Правда и здесь участники рынка уже подсуетились. «Найден вариант для автодилеров, как поднять еще 60 тысяч рублей ко всем допам. Идем на сайт, размещаем очередь на автомобили, получаем трафик. Как обычно половину теряем, а другую половину монетизируем за приоритет в очереди. Профит», — делится рекомендациями в соцсетях основатель «Тизер-Авто» Дмитрий Савченко.

Впрочем, не все дилеры готовы прибегать к таким мерам. «Это сейчас встречается повсеместно. Но мы не даем возможности продавать место в очереди своим клиентам, а уж тем более своим менеджерам. Долгосрочными последствиями политики продажи очередей может стать разложение коллектива. Вернуть людей, которые сейчас готовы брать взятки, к работе за зарплату дилерам будет крайне сложно, – отмечает «Континенту Сибирь» совладелец ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Geely в Иркутске) Петр Хомяков. – Я вижу, как в Москве некоторые дилеры реально обманывают клиентов. Например, покупатель заказал машину, через несколько месяцев она пришла, а ему говорят, что она будет через год. Это делается для того, чтобы он отказался от машины, а дилер тем самым продал бы ее дороже, потому что за это время цены увеличились. В Сибири все обстоит иначе: региональные дилеры должны понимать, что ситуация на рынке рано или поздно изменится, новых клиентов у них не будет, а доверие со стороны действующей аудитории в случае недальновидных мер может быть утрачено навсегда».

Другие участники рынка также согласны с тем, что несмотря на плюсы сегодняшней ситуации для дилеров, в долгосрочном периоде участники рынка могут понести значительные потери. «Вымывается сервисный парк, в 2023–2024 годах мы получим существенную яму по сервисной загрузке. Во-первых, потому что машин будет меньше, во-вторых, потому что люди, которые сегодня будут вынуждены переплачивать за автомобили, этого не забудут — уже сегодня отношение к дилерам резко ухудшилось. Часть клиентов, возможно, принципиально не будет приезжать к дилерам на сервис. Также не стоит забывать, что когда дефицит полупроводников закончится, то производители увеличат предложение, и доходность дилеров резко обвалится», — предрекает Олег Мосеев.

Реакция дистрибьюторов

Примечательна и реакция самих автопроизводителей и их дистрибьюторов на сегодняшнюю ситуацию.

«Автопроизводители ужасаются действиям дилеров, учитывая, что они годами выстраивали репутацию и работали над отношением клиентов к бренду. Сегодня клиенты пишут жалобы, обращаются в Роспотребнадзор, так как дилеры бесчинствуют. С другой стороны, автопроизводители задаются вопросом: если дилеры так зарабатывают, почему мы не можем? И… делают то же самое», — резюмирует Татьяна Григорьева.

Одним из примеров может служить отечественный «АвтоВАЗ». Так, с 1 декабря завод принял решение самостоятельно регламентировать вопрос установки дополнительного оборудования на автомобили LADA. Как пояснили «Континенту Сибирь» в одном из сибирских дилеров «АвтоВАЗа», автомобили с допоборудованием будут отгружаться дилеру по умолчанию, независимо от того, хочет он этого или нет. Источники «Ведомостей» в дилерской сети завода отмечали, что увеличение цены машины для покупателя может составить от 8 до 30 тысяч рублей, а дилер может заработать от 2,5 до 7 тысяч рублей от этой суммы. В то же время у клиента, по предварительным данным, должна сохраниться возможность покупать автомобиль без допоборудования на сайте завода.

Пока аналогичных примеров среди других производителей собеседники «Континенту Сибирь» назвать не смогли, но они допускают, что такую практику вполне могут подхватить и другие дистрибьюторы.

«Попытаться они могут, но из многолетнего опыта не думаю, что производителю удастся перетянуть на себя существенную часть сегмента допоборудования. Пока нет прямых продаж автомобилей клиентам, производителю достаточно сложно навязать пользоваться только его допами. К тому же покупателю в любом случае выгоднее заказывать допоборудование у дилера, а не у производителя», — считает Олег Мосеев, выражая сомнения в том, что рассматриваемая ситуация сильно ударит по автобизнесу. Также он констатирует, что в целом производители всегда норовят залезть в карман дилера, если видят, что тот стал больше зарабатывать. Но любые действия вызывают противодействие — дилеры будут придумывать, как им зарабатывать еще.

Что делать клиентам?

Если в ближайшие два года дефицит на рынке действительно останется, то у клиентов будет все меньше шансов получить автомобили по разумной в их понимании цене. Тем более, что текущий опыт показал и дилерам, и автопроизводителям, что клиенты готовы переплачивать за автомобили, а значит, есть резерв для дальнейшего увеличения стоимости есть. Таким образом, у клиентов все чаще будет стоять выбор: либо идти на условия дилера, либо не покупать автомобиль вообще.

В этом случае альтернативой могли бы стать автомобили с пробегом, но в условиях увеличения спроса цены на них также выросли. В октябре 2021 года цены на авто с пробегом, по данным агентства «АВТОСТАТ», увеличилась на 4% в сравнении с сентябрем, а по сравнению с показателем годичной давности — на 44%. То есть в деньгах подержанные автомобили за год стали дороже на 267 тыс. рублей.

Таким образом, при любом исходе в ближайшие годы за автомобиль покупателю придется выложить гораздо больше денег, чем он планировал первоначально. «Сейчас будет продолжаться «рынок продавца». При этом если некоторые покупатели надеются, что когда-нибудь автомобили подешевеют, то они глубоко заблуждаются. Ничего не дешевеет — только дорожает, и если кто-то планирует покупать, то лучше сейчас — дальше будет только дороже», — предостерегает клиентов Павел Костенко.

Впрочем, отдельные дилеры все же считают, что торопиться с такими прогнозами не стоит. «У нас, например, сейчас нет покупателей. Как следствие, на складе есть свободные авто. Думаю, очень близок тот день, когда дилеры начнут откатывать цены назад», — прогнозирует генеральный директор одного из сибирских мультибрендовых дилеров на условиях анонимности.

Аналитики в свою очередь советуют клиентам подождать. «Если у вас есть автомобиль, я бы предложил ездить пока на нем, до лучших времен. Если он доставляет хлопоты, то вложить денег в его ремонт. Если же все-таки он вам надоел, и вы хотите его заменить — продавайте. Его быстро у вас купят, возможно, даже по хорошей цене. Надеюсь, потом вам удастся купить новый автомобиль, но я бы рассматривал варианты на «вторичке» — там больше выбор, и цены ниже», — поделился своей точкой зрения с «Континентом Сибирь» аналитик, руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

В свою очередь Олег Мосеев порекомендовал покупать автомобиль, если он действительно нужен в сегодняшних условиях. Если же автомобиль рассматривается как предмет инвестирования, то в этом случае, по мнению эксперта, стоит хорошо подумать, так как есть риски через три года не получить нормальной остаточной стоимости этого транспортного средства.

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