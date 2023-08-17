Сибирские дилеры Mercedes-Benz начинают поставки китайских автомобилей

Российский дистрибьютор Mercedes-Benz, принадлежащий группе «АВТОДОМ», объявил о старте поставок автомобилей китайских марок AITO и Li Xiang. Эти автомобили в течение месяца появятся в салонах официальных дилеров Mercedes-Benz в Сибири.

Напомним, что компания «МБ Рус» (ранее – «Мерседес-Бенц Рус») в 2023 году была продана московскому автодилеру «АВТОДОМ». Новый собственник принял решение расширить линейку поставляемых автомобилей, добавив к уже привычным моделям Mercedes-Benz китайские Forland, Foton и Hongqi. 17 августа стало известно, что к ним добавятся марки AITO и Li Xiang. Речь идет о моделях AITO M5 и М7 и моделях Li Xiang L7, L8 и L9. При этом, основным направлением работы компании «МБ Рус» по-прежнему останется бренд Mercedes-Benz. Таким образом, у всех дилеров марки появилась возможность централизованно работать с 3–5 брендами в режиме одного окна.

Генеральный директор компании «СТС-Автомобили» (официально представляет Mercedes-Benz в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях) Павел Костенко подтвердил «Континенту Сибирь», что автомобили упомянутых выше брендов должны появиться в ближайшее время во всех салонах дилера. «В первую очередь мы ждем появления автомобилей премиального китайского бренда Hongqi. Это должно произойти в конце августа ─ начале сентября. Автомобили Foton ждем в сентябре, остальные марки ─ также не позднее конца октября», ─ отметил Павел Костенко. По его словам, для новых марок в действующих шоу-румах Mercedes-Benz будут предусмотрено отдельное зонирование.

Примечательно, что мнения участников дилерской сети Mercedes-Benz в СФО по поводу изменений в работе дистрибьютора разнятся. Один из опрошенных «Континентом Сибирь» партнер марки видит в новом сотрудничестве более высокий потенциал, чем раньше, так как возможности по сотрудничеству с дистрибьютором расширились и теперь не исчерпываются одним брендом. В то же время другой сибирский дилер Mercedes-Benz в практической плоскости не видит смысла работать с «АВТОДОМом», потому что «компания вообще не думает про дилерскую сеть, а преследует свои бизнес-интересы».

По данным «Автостат Инфо», по итогам 1 полугодия 2023 года первое место по количеству регистраций новых автомобилей в СФО среди премиум-брендов занял японский бренд Lexus (17,4%), за которым следуют BMW (–19,7%), Mercedes-Benz (–64,8%) и Land Rover (–34,9%).

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