В Новосибирской области собираются газифицировать 60 000 домовладений

О планах газификации Новосибирской области на ближайшие годы в рамках общения с журналистами в пресс-центре ТАСС 21 января рассказал министр ЖКХ региона Денис Архипов.

21 января министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» Игорь Домаренко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктор Квашнев собрались в новосибирском пресс-центре ТАСС, чтобы подробно рассказать о текущем состоянии газификации Новосибирской области, планах на ближайшие годы, а также платёжной дисциплине.

По словам Дениса Архипова, за 2021 год в регионе потрачено порядка 165 миллионов рублей из областного бюджета и на эти средства в пяти районах области газифицировано порядка 8 тысяч домовладений. В целом же ежегодная цифра подключений в последние 10 лет колебалась в пределах от 4 до 10 тысяч домов. Всего на декабрь 2021 года к газораспределительной системе в Новосибирской области подключено 143 тысячи домовладений.

В то же время, программой газификации региона до 2025 года запланировано значительное увеличение объёмов подключаемых абонентов. За указанный период к газораспределительной системе планируется присоединить 60 тысяч домов, то есть подключать ежегодно примерно в 2,5 раза больше домовладений, чем в 2021 года.

В ходе итоговой пресс-конференции 2021 года председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив высказал мнение, что благом для региона могла бы стать газовая концессия.

На вопрос «Континента Сибирь» о том, обсуждался ли вопрос такой концессии с руководством «Газпрома», Денис Архипов ответил утвердительно, но сообщил, что практических результатов пока нет. «У нас была встреча с одной из «дочек» «Газпрома». Обсуждали тему строительства распределительных сетей в формате концессии. Но это было на этапе формирования новой нормативной базы. Мы обменялись данными и сейчас ждём от коллег обратной связи», – отметил министр.