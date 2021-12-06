«Континент Сибирь» начинает цикл материалов, в которых мы подводим итоги года в различных отраслях экономики СФО, а также выявляем «Компании года» и «Персон года». Для автомобильного рынка 2021 год был ознаменован усугубившейся нехваткой машин, однако за счет роста стоимости проданных автомобилей многие дилеры смогли компенсировать свои доходы. Кто грамотно воспользовался ситуацией и сумел извлечь из нее максимальную выгоду — в материале «Континента Сибирь».

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

Еще год назад группы компаний «КЛЮЧАВТО» не было ни в каких шорт-листах на победу. Присутствие крупного федерального холдинга в Сибири ограничивалось салоном по продаже автомобилей с пробегом в Новосибирске, не столь приметным в масштабах города и тем более округа. Однако за 2021 год позиции «КЛЮЧАВТО» изменилось: речь о покупке омской ГК «Евразия Моторс», которая являлась не только самым крупным игроком в своем регионе, но и одним из самых крупных в СФО по доле рынка. Со стороны участников рынка звучали разные оценки стоимости сделки, большинство склонялись к сумме в 2–4 млрд рублей. Таким образом, «КЛЮЧАВТО» одномоментно получила мощный плацдарм для дальнейшего развития в регионе. «Мы абсолютно открыты и рассматриваем все предложения, которые сейчас есть на рынке, не ограничиваясь регионами и брендами», — отмечала в интервью «Континенту Сибирь» операционный директор ГК «КЛЮЧАВТО» Татьяна Форнасова.

И пока участники рынка анализировали, какие изменения ждут омские активы после сделки, «КЛЮЧАВТО» проанонсировала еще несколько M&A-сделок. И хотя покупка красноярской «ББР Авто» в итоге сорвалась, тем не менее «КЛЮЧАВТО» все равно значительно усилила свои позиции в Сибири за год.

Активная экспансия краснодарского холдинга в масштабах России, безусловно, вызывает вопросы у некоторых региональных участников рынка. В частности, местные дилеры выражают сомнения, что крупному федеральному игроку по факту удастся выстроить более эффективное управление и усилить свои позиции. По их словам покупать местных дилеров — дело нехитрое при условии наличия доступа к финансовым ресурсам и большого опыта работы на рынке. Но окажутся ли успехи холдинга в Сибири столь же наглядными с точки зрения управления купленными активами? Судить об этом можно будет лишь по прошествии времени.

Тем не менее, как одному из ключевых ньюсмейкеров года на региональном и общероссийском авторынке «Континент Сибирь» присваивает звание «Компания года» холдингу «КЛЮЧАВТО».

Среди других компаний, уверенно претендовавших на «Компанию года», можно выделить самарскую ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова, которая успешно открыла в 2021 году в Новосибирске дилерские центры Renault, LADA, Mitsubishi и уже начала продажи автомобилей UAZ.

«Персона года»

Сложившаяся ситуация на российском авторынке вынуждает все больше дилеров задуматься о возможности продажи бизнеса. Этому способствуют и макроэкономические факторы (последствия пандемии, увеличение налоговой нагрузки, ожидание того, что ситуация на рынке не выправится за 2022–2023 годы), и тенденция к снижению общей доходности бизнеса на фоне увеличения сложности бизнеса. Однако наглядных положительных примеров успешного выхода из бизнеса было крайне мало — в силу как финансового положения продаваемых компаний, так и сложностей согласования возможных сделок со всеми сторонами — от банков до импортеров.

Уже упомянутая сделка между «Евразией Моторс» и «КЛЮЧАВТО» в начале года стала совершенно неожиданной для участников рынка, так как информация о возможной продаже «Евразии Моторс» ранее не курсировала, в отличие от некоторых других компаний, так и не нашедших покупателя. В случае с «Евразией Моторс» речь шла о продаже финансово устойчивой группы компаний, которая активно развивалась последние годы и наращивала свои позиции. Поэтому заслуга Ильи Фридмана и в том, что ему удалось построить такую компанию, и в том, что удалось успешно ее продать. Благодаря этой самой крупной в истории автобизнеса Сибири сделке Илья Фридман становится «Персоной года» по версии «Континента Сибирь». Пример «Евразии Моторс» в свою очередь может стать воодушевляющим для других участников авторынка.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте.

Кто из перечисленных ниже участников автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? «АГАТ» (Красноярск)

«Ай-Би-Эм» (Кузбасс)

«Альбион Моторс» (Новосибирск, Барнаул)

«Альт-Парк» (Новосибирск)

«Атом Авто» (Томск)

«БАРС» (Омск)

«БС АВТО» (Барнаул)

«Картель Авто» (Кузбасс)

«КЛЮЧАВТО» (Омск, Новосибирск)

«Кузьмиха» (Иркутск, Улан-Удэ)

«Медведь Холдинг» (Красноярск)

«Первая Автоколонна» (Иркутск)

«СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан)

«Сибинпэкс» (Кемерово, Новосибирск)

«СТС-Автомобили» (Новосибирск)

«ФАСТАР» (Новосибирск)

«Эксперт-НСК» (Новосибирск)

Fit Service (Новосибирск)

Другая компания (в комментариях) Результаты опроса

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Компания года в сфере автобизнеса — 2021 — «КЛЮЧАВТО».

Персона года в сфере автобизнеса — 2021 — Илья Фридман.

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