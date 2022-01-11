Продажи авто с пробегом в 2021 году в Новосибирской области увеличились на 52,9%

На фоне дефицита новых автомобилей в Новосибирской области по итогам 2021 года на 52,9% выросли продажи авто с пробегом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Авто». Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе составила 450 000 рублей (+50%). В топ-5 наиболее продаваемых в Новосибирской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, LADA 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.

Согласно данным «Авито Авто», в 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 50% по сравнению с 2020 годом и составила 450 000 рублей.

Доля Новосибирской области в общероссийских продажах составила 0,93%.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка брендов-лидеров по доле продаж на рынке автомобилей с пробегом по России в целом не изменилась. ТОП-5 сформировали LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. В Новосибирской области в «пятерку» вошли Toyota, LADA, Nissan, Honda и Hyundai.

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом в Новосибирской области за 2021 год

Бренд Доля в продажах Средняя цена, руб. Рост средней цены за год Toyota 21,9% 500 000 51,5% ВАЗ (LADA) 13,2% 80 000 14,3% Nissan 10,4% 430 000 43,3% Honda 6,6% 480 000 50,0% Hyundai 4,1% 699 000 25,0%

Данные: «Авито Авто»

Что касается моделей, в топ-5 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Новосибирской области вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, LADA 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.

Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Новосибирской области за 2021 год

№ Бренд Модель Средняя цена, руб Динамика средней цены за год 1 Toyota Corolla 290 000 18,4% 2 Toyota Camry 950 000 32,5% 3 ВАЗ (LADA) 2107 60 000 9,1% 4 Toyota RAV4 1 159 000 51,9% 5 Hyundai Solaris 630 000 22,3% 6 ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) 140 000 3,7% 7 Lexus RX 1 200 000 30,4% 8 Subaru Forester 650 000 12,1% 9 Toyota Land Cruiser Prado 2 058 000 32,5% 10 Ford Focus 385 000 18,5%

Данные: «Авито Авто»

Участники регионального рынка авто с пробегом, к которым обратился «Континент Сибирь» с предложением поделиться своим мнением относительно результатов исследования, решили дождаться данных аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сравнить с данными «Авито Авто». «Такие высокие цифры прироста продаж, которые показывает «Авито Авто», не совсем понятны. Есть вопросы к методологии», – отметил руководитель одного из сибирских участников рынка авто с пробегом. «Цифры, которые приводятся в исследовании, вероятно нельзя оценивать без привязки к деятельности самой компании «Авито». Два последних года они активно развивались в Сибири, и данные по количеству объявлений, размещенных на их площадке, думаю, за год выросли раза в три. Возможно из-за этого и сделаны выводы о таком большом росте продаж авто с пробегом в Новосибирской области», – предполагает еще один участников сибирского авторынка на условиях анонимности.

Стоит отметить, что о высокой динамике рынка говорит в том числе рост числа запускаемых салонов по продаже автомобилей с пробегом. Так, в 2021 году компания Autocity открыла салон по продаже автомобилей с пробегом во Владивостоке, а также усилила присутствие в Новосибирске, запустив автокомплекс на Большевистской общей площадью 1500 кв.м., который стал самым большим в городе. С начала января 2022 года компания также взяла под управление салон Drivexpo, располагающийся на территории Экспоцентра. Мощности этой площадки позволяют размещать 1000 автомобилей с возможностью увеличения до 5000. В 1 квартале 2022 года компания Autocity также анонсировала запуск еще 1-2 автосалонов в Новосибирске.

Также напомним, что в конце 2021 года релокацию своего салона по продаже автомобилей с пробегом в Новосибирске провел федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО».

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