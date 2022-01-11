Продажи авто с пробегом в 2021 году в Новосибирской области увеличились на 52,9%

На фоне дефицита новых автомобилей в Новосибирской области по итогам 2021 года на 52,9% выросли продажи авто с пробегом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Авто». Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе составила 450 000 рублей (+50%). В топ-5 наиболее продаваемых в Новосибирской области моделей автомобилей с пробегом вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, LADA 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.
Согласно данным «Авито Авто», в 2021 году рынок автомобилей с пробегом отличился заметным ростом цен, на который также повлиял дефицит и рост цен на новые автомобили. Так, средняя цена автомобиля с пробегом по России в 2021 году достигла 349 000 рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с 2020 годом. В Новосибирской области средняя цена автомобилей с пробегом в 2021 году выросла на 50% по сравнению с 2020 годом и составила 450 000 рублей.
Доля Новосибирской области в общероссийских продажах составила 0,93%.
По сравнению с 2020 годом в 2021 году пятерка брендов-лидеров по доле продаж на рынке автомобилей с пробегом по России в целом не изменилась. ТОП-5 сформировали LADA, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. В Новосибирской области в «пятерку» вошли Toyota, LADA, Nissan, Honda и Hyundai.
Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом в Новосибирской области за 2021 год
|Бренд
|Доля в продажах
|Средняя цена, руб.
|Рост средней цены за год
|Toyota
|21,9%
|500 000
|51,5%
|ВАЗ (LADA)
|13,2%
|80 000
|14,3%
|Nissan
|10,4%
|430 000
|43,3%
|Honda
|6,6%
|480 000
|50,0%
|Hyundai
|4,1%
|699 000
|25,0%
Данные: «Авито Авто»
Что касается моделей, в топ-5 самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом в Новосибирской области вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, LADA 2107, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.
Топ-10 самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом в Новосибирской области за 2021 год
|№
|Бренд
|Модель
|Средняя цена, руб
|Динамика средней цены за год
|1
|Toyota
|Corolla
|290 000
|18,4%
|2
|Toyota
|Camry
|950 000
|32,5%
|3
|ВАЗ (LADA)
|2107
|60 000
|9,1%
|4
|Toyota
|RAV4
|1 159 000
|51,9%
|5
|Hyundai
|Solaris
|630 000
|22,3%
|6
|ВАЗ (LADA)
|4×4 (Нива)
|140 000
|3,7%
|7
|Lexus
|RX
|1 200 000
|30,4%
|8
|Subaru
|Forester
|650 000
|12,1%
|9
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2 058 000
|32,5%
|10
|Ford
|Focus
|385 000
|18,5%
Данные: «Авито Авто»
Участники регионального рынка авто с пробегом, к которым обратился «Континент Сибирь» с предложением поделиться своим мнением относительно результатов исследования, решили дождаться данных аналитического агентства «АВТОСТАТ» и сравнить с данными «Авито Авто». «Такие высокие цифры прироста продаж, которые показывает «Авито Авто», не совсем понятны. Есть вопросы к методологии», – отметил руководитель одного из сибирских участников рынка авто с пробегом. «Цифры, которые приводятся в исследовании, вероятно нельзя оценивать без привязки к деятельности самой компании «Авито». Два последних года они активно развивались в Сибири, и данные по количеству объявлений, размещенных на их площадке, думаю, за год выросли раза в три. Возможно из-за этого и сделаны выводы о таком большом росте продаж авто с пробегом в Новосибирской области», – предполагает еще один участников сибирского авторынка на условиях анонимности.
Стоит отметить, что о высокой динамике рынка говорит в том числе рост числа запускаемых салонов по продаже автомобилей с пробегом. Так, в 2021 году компания Autocity открыла салон по продаже автомобилей с пробегом во Владивостоке, а также усилила присутствие в Новосибирске, запустив автокомплекс на Большевистской общей площадью 1500 кв.м., который стал самым большим в городе. С начала января 2022 года компания также взяла под управление салон Drivexpo, располагающийся на территории Экспоцентра. Мощности этой площадки позволяют размещать 1000 автомобилей с возможностью увеличения до 5000. В 1 квартале 2022 года компания Autocity также анонсировала запуск еще 1-2 автосалонов в Новосибирске.
Также напомним, что в конце 2021 года релокацию своего салона по продаже автомобилей с пробегом в Новосибирске провел федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО».
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