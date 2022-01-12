Основатель федеральных сетей Cheburek.me, LaserLove Александр Долгов проведет онлайн-конференцию

Новосибирский предприниматель, маркетолог, эксперт в области франчайзинга Александр Долгов анонсировал онлайн-конференцию «БЕСТ ПРЭКТИС». Она запланирована на 22 января. Доступ к мероприятию будет бесплатным после прохождения регистрации.

Среди участников конференции на сегодня заявлено более 12 спикеров, среди которых известный московский ресторатор, основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий, бизнес-девелопер Dodo Brands Валерий Старостин (развивает «Додо Пиццу» в Центральном и Уральском федеральных округах), собственник федеральной сети маникюрных студий 4Hands Татьяна Шутова. Как отмечается в анонсе конференции, эксперты в предпринимательстве и масштабировании бизнеса поделятся личными кейсами и без воды расскажут, что внедрили и как это повторить. В рамках «БЕСТ ПРЭКТИС» ожидается 7 лекций от бизнес-практиков, 3 дискуссии с топ-предпринимателями, а также «решения, которые легко внедрить в свой проект и дать ему кратный рост».

«22 января я делаю онлайн-конференцию с практиками бизнеса, в первую очередь для себя, учиться у практиков, которые публично выступают редко. Зачем делаю? Это часть моей стратегии масштабирования. Мне нужно привлечь внимание к своей экспертизе во франчайзинге, так как в 2022 я буду искать 100 компаний, которым мы смогли бы помочь масштабировать до лидеров рынка с помощью инструментов франчайзинга. Такой вот франчайзинговый венчур надеюсь получится. Или акселератор, – отметил в своем ТГ-канале Александр Долгов. – Мы ждём 5000 регистраций и 1000 просмотров. И надеюсь найдём 100 компаний, которым будет интересен акселератор, из которых 5 дойдут до конца, и мы поможем им масштабироваться до 100 точек».

Посмотреть конференцию можно бесплатно. Подробности на сайте.

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