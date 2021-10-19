Подвергнувшаяся атаке националистов новосибирская сеть стритфуда выйдет в США

Сеть закусочных Cheburek.me, основанная в Новосибирске Александром и Кирой Долговыми, планирует выйти в США. Речь идет о запуске 3-4 точек в Нью-Йорке и Майами.

Александр Долгов также является основателем сети салонов лазерной эпиляции Laser Love, сети парикмахерских «Стрижевский», сети химчисток обуви SneaknFresh, компаний Ultrafor, Meat Project, digital-агентства 20х80.

Первая закусочная Cheburek.me была запущена в Новосибирске в 2019 году. По данным сайта сети на сегодня по франшизе открыто уже более 170 чебуречных.

Ранее география деятельности компании пополнилась такими городами, как Таллин (Эстония), Минск (Белоруссия), Алма-Ата (Казахстан), Нурсултан (Казахстан). Всего, согласно сайту сети, Cheburek.me представлен более, чем в 89 городах мира.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Александр Долгов, сеть подписала договор с партнером в США об открытии точек в Нью-Йорке и Майами. Речь идет о запуске 3-4 точек в течение 2-3 месяцев.

Напомним, что вложения в запуск одной точки составляют от 770 тысяч рублей в зависимости от формата помещения и локации.

Стоит отметить, что в августе 2021 года Александр Долгов отмечал, что сеть подверглась атаке националистов из-за публичной поддержки сети «Ебидоеби», ранее выпустившей рекламу с участием афроамериканца. Вместе с тем, по его словам, эти события не отразились на финансовых показателях компании.