Основанная в Новосибирске Александром и Кирой Долговыми сеть Cheburek.me планирует в начале 2021 года открыться в Эстонии. Сейчас под этим брендом, по данным компании, работает уже 72 точки.

Александр Долгов также является основателем сети салонов лазерной эпиляции Laser Love, сети парикмахерских «Стрижевский», компании Ultrafor, digital-агентства 20х80.

Первая закусочная Cheburek.me была открыта в 2019 году. До пандемии, в конце 2019 года Александр Долгов отмечал «Континенту Сибирь», что в 2020 году сеть Cheburek.me намерена открыть по франшизе около новых 100 заведений.

На сегодня, по его словам, открыто 72 точки, в стадии открытия 80 заведений. Таким образом, скоро общее количество заведений Cheburek.me достигнет 150. Всего за полтора года существования бренда уже куплено 204 франшизы. «Сейчас открываем примерно по 15-20 новых точек в месяц», — пояснил «Континенту Сибирь» Александр Долгов.

По его словам, продана франшиза в Таллин (Эстония), Минск (Белоруссия), Алма-Ата (Казахстан), Нурсултан (Казахстан). По его словам, фокуса на развитии проекта именно за границей нет. «Нам приходят заявки, мы общаемся с потенциальными партнерами, изучаем рынок. Сейчас как раз занимается проработкой законодательства и запустили процесс регистрации товарных знаков», — отметил Александр Долгов. По его словам, открытие первой успешной точки в новом городе присутствия как правило способствует появлению новых заявок из этого региона, и сеть продолжает активно развиваться.

Эстонский рынок в компании дополнительно не исследовали. Поскольку речь о стритфуде, основная задача — подобрать подходящую локацию, и в компании сейчас помогают с поиском помещений франчайзинговому партнеру. Запуск первой точки в Эстонии ожидается весной 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.