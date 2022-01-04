33-летняя жительница Новосибирской области скончалась от коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались двенадцать человек, в том числе 33-летняя женщина.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 умерли шестеро мужчин в возрасте от 65 до 73 лет, а также женщины в возрасте от 33 до 91 года.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 2 562 пациента, в том числе 30 детей. В отделениях реанимации лечатся 283 человека. Аппарат ИВЛ требуется 43 пациентам.

За сутки коронавирус выявили у 285 жителей региона (днем ранее — 293). С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 95 863 случая COVID-19. 66 091 пациент выздоровел, умер 4 281 человек.

В Кузбассе за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 275 человек, от заболевания скончались пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 6 982 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 6 016 человек. Всего в регионе выявлено 86 401 случая заражения коронавирусом, выздоровели 77 687 пациентов, 1 732 — скончались.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 331 случай заражения COVID-19, скончались 26 человек. В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 673 человека. Тяжело переносят заболевание 382 жителя региона, искусственная вентиляция легких требуется 164 пациентам. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 120 855 человек, выздоровели 102 635 пациентов. Умерли 8 129 человек.

Напомним, из-за COVID-19 в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности. В регионе введена система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий, а также действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса.

В Новосибирской области отмечается некоторое снижение ежедневных случаев заражения COVID-19,в связи с чем региональные власти приняли решение об обратном перепрофилировании двух больниц, принимающих пациентов с коронавирусом.

По словам новосибирского ученого, в регионе может наступить пятая волна COVID-19. Он предположил, что новый всплеск заболеваемости в Новосибирской области произойдет в середине или конце января — после новогодних праздников.