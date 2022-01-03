Около 300 человек заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 293 случая заражения COVID-19. От коронавируса скончались четырнадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались девять мужчин в возрасте от 43 до 82 лет, а также пять женщин в возрасте от 69 до 83 лет.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 693 пациента, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации лечатся 298 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов.

За сутки заболевание выявили у 293 человек. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 95 578 случаев коронавируса, выздоровели 65 769 пациентов. Скончались 4 269 человек.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус выявили у 280 человек, скончались четыре пациента. В медицинских стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 6 829 человек. За все время в регионе зафиксировали 86 126 случаев COVID-19, полностью выздоровели 77 346 человек. Скончались 1 727 жителей региона.

В Алтайском крае, по данным оперативного штаба, за сутки коронавирус подтвердился у 351 жителя региона, от заболевания умерли 24 человека. В инфекционных госпиталях находятся 1 750 пациентов с диагнозом COVID-19. 405 человек тяжело переносят заболевание, аппарат ИВЛ требуется 171 пациенту. Всего в регионе зарегистрировали 120 524 случая заражения COVID-19, выздоровели 101 901 человек, от заболевания скончались 6 652 пациента.

Напомним, в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 1 апреля 2022 года, также новосибирские власти не исключают возможности продления новогодних каникул в школах региона в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.