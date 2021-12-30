Две больницы для пациентов с COVID-19 вернут к основному профилю работы в Новосибирской области

Две больницы Новосибирской области, ранее перепрофилированные под коронавирусные госпитали, вернутся к основному профилю работы, сообщает пресс-служба облправительства. В регионе отмечается некоторое снижение ежедневных случаев заражения COVID-19.

Новосибирские власти приняли решение об обратном перепрофилировании городской больницы №3 и Обской центральной городской больницы, принимающих пациентов с коронавирусом.

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, в настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе расценивается как стабильная. Специалисты отмечают некоторое снижение ежедневных случаев заражения COVID-19, а также спад обращений с ОРВИ и пневмониями.

«Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе. Это третья городская больница и Обская центральная городская больница. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут прием профильных пациентов», — сообщила Елена Аксенова.

Уточняется, что медучреждения принимают пациентов до 30 декабря. С 31 декабря они начинают этап восстановления, который включает в себя долечивание поступивших больных, обеспечение санитарных норм и заключительную дезинфекцию.

По данным оперативного штаба, 29 декабря в Новосибирской области за сутки выявили 377 случаев заражения коронавирусом. Ранее, 28 декабря, коронавирус подтвердился у 382 жителей региона. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрирован 93 941 случай коронавируса. 64 016 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 207 — скончались.

Напомним, в Новосибирской области действует система QR-кодов для посещения некоторых организаций и массовых мероприятий. В регионе также ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против коронавируса. По данным пресс-службы облправительства, в настоящее время первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 1 376 906 человек, полный курс вакцинации прошли 1 286 783 жителя региона.