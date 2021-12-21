Новосибирские коммунальщики проконтролируют проезд техники для уборки мусора в новогодние праздники

Глава департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев поручил проконтролировать состояние внутриквартальных проездов для вывоза мусора в предстоящие новогодние выходные. Он напомнил, что в праздничные дни количество коммунальных отходов возрастает вдвое, при этом спецтехника не всегда имеет доступ к переполненным контейнерам.

Подготовку коммунальных служб к новогодним праздникам обсудили на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 21 декабря. В качестве решения одной из первоочерёдных задач начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев поручил районным администрациям проконтролировать очистку внутриквартальных проездов, чтобы облегчить доступ спецтехники для вывоза мусора.

«По опыту прошлого года хотелось бы отметить, что далеко не всегда наша специализированная техника могла проехать и вывезти мусор с площадок накопления твёрдых коммунальных отходов. Поэтому в поручения нашего сегодняшнего совещания прошу включить контроль за содержанием внутриквартальных проездов, чтобы дежурные по районам, которые будут назначены в эти новогодние праздники, при объездах территорий следили за состоянием проездов», — сказал Дмитрий Перязев в ходе совещания.

Как доложил глава департамента, сейчас вывозом твёрдых коммунальных отходов в Новосибирске занимаются две организации, находящиеся под контролем регоператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск». Это МУП «САХ», которое охватывает Кировский, Советский и Первомайский районы, и ООО «Эко-Транс», работающее в остальных районах с привлечением субподрядчиков.

Обе организации сейчас активно готовятся к работе в период новогодних праздников, когда, как отметил Перязев, объём коммунальных отходов увеличивается примерно в два раза.

«Проводится подготовительные мероприятия, в том числе подготовка резерва спецтехники на случай выхода из строя основной. По прошлому году мы помним, что достаточно большое количество спецтехники в морозные дни выходило из строя из-за сбоя гидравлических систем», — напомнил глава ведомства.

По информации департамента ЖКХ и энергетики, в распоряжении МУП «САХ» сейчас порядка 80 единиц спецтехники, ещё 15 автомобилей находятся в резерве. Кроме того, в случае необходимости круглосуточной работы может быть задействовано ещё пять машин.

«Будем очень оперативно отрабатывать с Единой диспетчерской службой случаи получения информации по сбоям в вывозе твёрдых коммунальных отходов в любом районе Новосибирска. 15 автомобилей достаточно, чтобы направить в любой район города две-три единицы техники для усиления даже там, где работает «Экология-Новосибирск» со своими подрядными организациями», — отметил Дмитрий Перязев.

Начальник департамента также сообщил, что сейчас все подрядчики вывозят мусор без сбоев, и менять их в новогодние праздники не планируется.

Напомним, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подавшего на самобанкротство регионального оператора по общению с ТКО, ООО «Экология-Новосибирск», при необходимости может заменить МУП «Спецавтохозяйство».