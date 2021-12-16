Анатолий Локоть: «Спецавтохозяйство» готово заменить «Экологию-Новосибирск»

В рамках пресс-конференции 16 декабря мэр Новосибирска заявил о готовности городского предприятия при необходимости взять на себя функции регоператора по обращению с ТКО.

16 декабря Анатолий Локоть провёл традиционную пресс-конференцию в ходе которой прокомментировал ситуацию с недавним заявлением о самобанкротстве компании «Экология-Новосибирск» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

По словам новосибирского градоначальника, мэрия Новосибирска уже принимает определённые меры подстраховки для того, чтобы обеспечить гарантированный вывоз мусора из городских дворов в дни рождественских праздников. Кроме того Анатолий Локоть сообщил о готовности МУП «Спецавтохозяйство» готово при необходимости полностью взять на себя функции регионального оператора по обращению с ТКО.

«Сегодня мы рассматриваем такую возможность, чтобы при принятии соответствующих решений на уровне субъекта федерации, наше муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» приняло на себя эту нагрузку по выполнению функций регионального оператора. Причём, по уборке территории и вывозу мусора не только с территории Новосибирска, но и Новосибирской области», – заявил мэр и добавил – «к таким решениям, если они состоятся, мы готовы абсолютно».