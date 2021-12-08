Шестнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались шестнадцать человек. Заболевание выявили у 399 жителей региона.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин в возрасте от 51 до 80 лет и двенадцать женщин в возрасте от 57 до 87 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 990 пациентов, в том числе 48 детей, в отделениях реанимации лечатся 345 человек. Аппарат ИВЛ требуется 57 пациентам.

За сутки в регионе выявили 399 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 85 895 случаев коронавируса. 58 394 пациента выписаны с выздоровлением, 3 936 — скончались.

В Кузбассе за прошедшие сутки заболевание выявили у 356 человек, от коронавируса скончались 4 пациента. Медицинскую помощь в регионе получает 5 551 пациент с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на 14-дневной изоляции находятся 14 030 человек.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 524 случая заболевания коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались 29 человек. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находится 2 981 человек, еще 310 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 610 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 251.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. В регионе также введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.

В ноябре ученые выявили новый штамм коронавируса «омикрон». По словам специалистов, штамм вызывает опасения и требует «немедленного всестороннего изучения». «Омикрон» может вызвать пневмонию в два-три раза быстрее, чем другие штаммы COVID-19.

Для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 необходима вакцинация. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, при сохранении темпов вакцинации достижение коллективного иммунитета к заболеванию в регионе ожидается в конце января 2022 года.