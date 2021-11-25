Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 45 парламентариев.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе 14 сессии Заксобрания Новосибирской области 7 созыва рассмотрели федеральный законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Против введения ограничительной меры высказались члены партий «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ. Они отметили, что поддерживают вакцинацию против коронавирусной инфекции, однако против сегрегации общества. Так, в частности, депутат от фракции «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов подчеркнул, что введение QR-кодов «стравливает людей и ведет к разобщению общества». Поддержали инициативу члены партии «Единая Россия».

«Поддерживаю все выступления. Мы все стали медиками за время пандемии. Но люди болеют, QR-коды уже есть. Федеральный закон предполагает дать полномочия губернаторам вводить QR-коды, которые давно действуют в некоторых регионах. Будет губернатор вводить или нет — зависит от эпидемиологической обстановки. Позиции разных партий услышат в Госдуме и примут дополнения к закону во втором чтении», — отметил председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По результатам голосования 45 депутатов высказались в поддержку федерального законопроекта о введении системы QR-кодов в общественных местах. Всего на сессии присутствовало 68 народных избранников.

Голосование о введении общероссийской системы QR-кодов также состоялось в Заксобрании Омской области. Так, поддержали введение ограничительной меры в общественных местах и на массовых мероприятиях 29 депутатов, 10 выступили против. Воздержались 2 парламентария.

Отметим, что правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта. Первый вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он предусматривает посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли при предъявлении QR-кода, медотвода или справки о том, что человек переболел коронавирусом.

До 1 февраля также допускается предоставление отрицательного ПЦР-теста, однако после такая возможность будешь лишь у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов будут принимать региональные власти.

Второй законопроект вносит изменения в статью 107 Воздушного кодекса РФ и федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Он предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.