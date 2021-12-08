Новосибирский центр «Вектор» проводит исследования по штамму «омикрон»

Ученые новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проводят исследования по новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон», сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

В ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 7 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что материалы уже доставлены в научный центр для изучения.

«Государственный научный центр «Вектор» работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведёт все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать и паспортизировать варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации», — сказала Анна Попова.

Отметим, 6 декабря в России выявили два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава ведомства отметила, что в связи с выявлением нового варианта вируса усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, пограничная служба проверяет отметки о выезде из стран, которые были отнесены к странам высокого риска и с которыми нет авиасообщения. На основании информации от пограничной службы сотрудники Роспотребнадзора принимают меры по обследованию пассажиров в пунктах санитарно-карантинного контроля и по организации обсервации.

«Хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус. Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент», — указала Анна Попова.

Напомним, ранее ученые центра «Вектор» сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает опасения и требует немедленного всестороннего изучения. По словам руководителя филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александра Семенова, «омикрон» может вызвать пневмонию в два-три раза быстрее, чем другие штаммы COVID-19.

«При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3–5 дней» — сообщил Александр Семенов в интервью «Известиям».