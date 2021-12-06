В новосибирском аэропорту Толмачево усилят меры контроля из-за опасности нового штамма «омикрон»

Усиление противоэпидемиологических мероприятий в новосибирском аэропорту Толмачево введено в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом на оперативном совещании 6 декабря в областном правительстве сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Руководитель управления отметил, что по поручению федеральной службы Роспотребнадзор усилил работу в городском аэропорту Толмачево по санитарно-карантинному контролю за прибывающими из неблагополучных стран иностранцев и граждан РФ.

«Каждый случай прибывания граждан из стран, где выявлена заболеваемость, на особом контроле. Все необходимые мероприятия проводятся в полном объеме. Кроме того, в аэропорту Толмачево усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, а также за проведением дезинфекционных мероприятий», — добавил Александр Щербатов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал мнение новосибирского ученого, который не исключает возможности того, что новый штамм «омикрон», который быстро распространяется по странам мира, может дойти до Сибири. А учёные новосибирского «Вектора» объяснили, в чём опасность нового штамма коронавируса.