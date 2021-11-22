В Новосибирске руины пивзавода XX века не признали объектом культурного наследия

В Новосибирске отказались признавать объектом культурного наследия руины пивоваренного завода «Конкурент» возле нового ЛДС в Кировском районе города.

В Новосибирске специалисты не признали культурным наследием руины производственного корпуса пивоваренного завода «Конкурент», построенного в начале 20 века. Объект расположен на территории бывшего села Бугры на улице Магнитогорской возле стройплощадки нового ледового дворца в Новосибирске.

По данным общественной организации «Бугринский комитет» в социальной сети ВКонтакте, заявление о включении руин пивзавода в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ было подано в ноябре 2019 года. Невзирая на то, что устно организации было отказано, официальный ответ на обращение «Бугринский комитет» не получил.

22 ноября в ходе совместного заседания научно-методического и общественного советов по охране объектов культурного наследия специалисты рассмотрели вопрос о признании руин объектом культурного наследия, сообщает краевед Константин Голодяев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Состоялось рассмотрение судьбы живописных руин вблизи строительства нового ЛДС. Им всего 110 лет — не Троя, конечно. И, поэтому, специалисты не нашли в этих развалинах ничего ценного. В сохранении и охране ими отказано. Однако, на совместном заседании научно-методического и общественного советов по охране объектов культурного наследия такое решение подтверждено не было. Эксперты единодушно отметили, что это единственный дореволюционный руинированный объект в нашем городе, что такими вещами не разбрасываются и пока предложили блокировку всякой строительной деятельности на данной территории», — отметил Голодяев.

Он уточнил, что руины можно приспособить под общественный или частный объект: ресторан, музей, кафе и другое, однако члены общественной организации «Бугринский комитет» опасаются, что завод может быть разрушен до получения охраняемого статуса.

Константин Голодяев сообщил НГС, что решение о признании руин объектом культурного наследия отложено на следующее заседание. Специалисты изучат кладку остатков здания, размер кирпичей, возьмут образцы руин. Он уточнил, что в настоящий момент нет документальных источников, подтверждающих, что на месте руин находилась пивоварня, в связи с чем эксперты также займутся поиском подтверждающих документов.

Напомним, в начале ноября три здания Военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска были признаны памятниками культурного наследия региона.