Памятник основателю Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), почетному гражданину города Георгию Лыщинскому появится на площади, уже носящей его имя. Открыть мемориал планируется осенью 2025 года.

Пресс-служба НГТУ сообщает, что установка памятника профессору Лыщинскому, которую инициировала Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ, будет приурочена к 75-летию вуза. Авторами памятника выступили заслуженный художник России Александр Крутиков и заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) Александр Гамалей.

Памятник будет выполнен из бронзы и установлен на постамент из серого гранита. Согласованным с художественным советом мэрии местом установки стала площадь Лыщинского, на участке между проспектом Карла Маркса и улицей Блюхера, в новой парковой зоне с фонарями, скамейками и современным ландшафтным дизайном. В перспективе на этом участке будет организована информационная зона, которая свяжет памятник первому ректору Лыщинскому и НГТУ-НЭТИ, и появится экскурсионный маршрут, предполагающий посещение кампуса университета, сообщает пресс-служба вуза.

По информации директора Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимира Пономарева, 5,5-метровый монумент, на котором профессор Лыщинский предстанет с книгой в руке, с развевающимся на ветру шарфом и полами пальто, будет открыт ориентировочно в октябре 2025 года. Глава Ассоциации также сообщил, что памятник обрамят сквером, из которого будет открываться вид на правый берег Новосибирска.

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