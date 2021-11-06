Несмотря на то, что концессионное соглашение по проекту «умных остановок» не было заключено по причине отсутствия желающих, мэрия Новосибирска по-прежнему планирует к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею обновить остановочные павильоны по гостевым маршрутам. 3 ноября на круглом столе депутатам горсовета и бизнес-сообществу был предложен альтернативный вариант того, как это можно сделать.

Комфорт – не всегда значит тепло

После того, как проект перешел от Александра Люлько его преемнику Виталию Витухину, само его название было изменено: вместо «умных» остановок их стали обозначать как «комфортные», а «чрезмерная умность» показалась новому руководителю департамента инвестиций не только малополезной, но и отчасти вредной. «Мы прорабатывали вопрос не повторного предложения по концессии на тех же условиях, а новые варианты, изменений довольно много было, – прокомментировал он в ходе круглого стола. – В том числе и по «излишней умности», которая в глазах некоторых депутатов вызывала недоумение: зачем это нужно, эти вещи все равно не используют, они, кроме удорожания проекта, ничего не дают».

Стоимость каждого «умного блока», по оценке Виталия Витухина, составляет порядка 500 тысяч рублей. И необходимости вставлять его в каждый из обновленных павильонов смысла нет.

Он напомнил о том, что вместо одного универсального типа «умной/комфортной» остановки (или двух, как в несостоявшемся концессионном соглашении) будет принято три. Вариант первый, базовый, будет представлять собой отдельно стоящий навес с минимальным набором функций: кнопка вызова «службы 112», точка Wi-Fi, зарядка для смартфонов и цифровое табло, указывающее время прибытия транспорта. Во втором варианте все эти вещи заменяются тем самым «умным блоком», который будет показывать движение общественного транспорта в реальном времени. Вариант номер три – то же самое, плюс блок для коммерческого использования.

Точного соотношения между «полностью умными» и «частично умными» остановками пока нет. На круглом столе было сказано, что остановок второго и третьего типа появится около ста или чуть больше – они будут либо находиться на важных участках, либо совмещаться с торговыми помещениями.

Первым спорным вопросом стало то, будут ли «комфортные» остановки отапливаться.

«Я настаивал на том, что они должны быть теплыми – и продолжаю на этом настаивать – высказался член комиссии по градостроительству новосибирского горсовета Ростислав Антонов. – Потому что не сказать, что в Новосибирске общественный транспорт ходит хорошо и регулярно. И «умные остановки» что-то не очень ему помогают. Но если мы хоть уважаем новосибирцев, остановки должны отапливаться. По крайней мере, в отдаленных районах, где транспорт ходит действительно редко и ждать его приходится долго».

Заместитель главы администрации по экономике и доходам Первомайского района Новосибирска Артем Роговский согласился с доводами депутата, но напомнил о том, что этим же путем в свое время пошел Омск, где мэрия установила сто теплых остановок, которые очень быстро превратились в то, что участники круглого стола назвали «стихийными общежитиями». «Мы видим, что полиция в Омске бомжей не выгоняет – и у нас, наверное, тоже не будет – пояснил он. – Украли «умный блок» на Звездной – так и не нашли. Тот же инвестор поставил такой же на КСМ – разломали. Тоже не нашли никого».

Виталий Витухин добавил, что все 250 новых остановок утеплить невозможно просто физически. «Мы уже думали над этим. Мои подчиненные вместе с ГЦОДДовцами все остановки обмерили рулеткой, обмерили тротуары, обмерили подъездные карманы. Там полно мест, где не то что теплые, обычные навесы некуда воткнуть. Места нет», – заявил он.

Из 250 объектов на гостевых маршрутах нашлось всего 44, куда по ГОСТу можно поставить теплый павильон. «И мы обязательно поставим», – заверил Виталий Витухин.

Концессия против инвестиций – можно ли совместить?

Застопорившаяся концессия «умных» остановок идет в одной связке с конфликтом вокруг прилегающих к ним торговых точек. Мэрия рассматривала вариант договориться с их владельцами так, чтобы они организовали на базе своих мини-магазинов «комфортные» павильоны. Вот только таких на девятнадцати гостевых маршрутах нашлось всего 94 из 250 объектов. И тогда департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска предложил вариант, который, по словам Виталия Витухина, уже реализовывался в некоторых городах.

Если коротко, он заключается в том, что остановочный павильон, по сути, приравнивается к объекту инвестиционной деятельности. И вместо единого лота на 250 точек мэрия предложила альтернативный вариант. «Мы совместно с департаментом правовой и кадровой работы мэрии разработали следующие условия: предприниматель, желающий организовать торговлю на базе остановочного павильона, оборудует еще две остановки первого и второго типа, что называется, «в нагрузку» с передачей их городу. Нас именно об этом и просили: найти вариант, чтобы в этот проект мог войти каждый предприниматель».

Сами владельцы торговых точек на круглом столе не присутствовали (хотя, по словам главы департамента инвестиций, их приглашали) – интересы бизнеса представляли аппарат бизнес-омбудсмена, «Опора России», районные Советы предпринимателей и депутаты горсовета. Так, например, член комиссии горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Александр Бурмистров усомнился в том, что рассматриваемое предложение найдет поддержку среди предпринимателей.

«Посчитаем: средняя стоимость аренды земли для торговых объектов – 400 рублей в месяц за квадратный метр. 18 квадратов – это 7,2 тысячи рублей в месяц или 86,4 тысячи в год, – высказался он. – «Комфортная» остановка в минимальном варианте, без блока, стоит примерно 800 тысяч. Много ли предпринимателей готовы понести единовременную нагрузку в размере арендной платы за двадцать лет?»

Виталий Витухин возразил, сказав, что двадцатилетняя окупаемость вложения – нормальная мировая практика. «Мы раньше часто слышали претензии: зачем нам что-то делать, улучшать, если вы все равно через два года разорвете договор и нас выгоните. Дайте нам надежности. Вот мы и дали. Двадцать лет работайте. Предприниматели сами просили нас об этом – и мы их услышали. Теперь в проект могут войти не только те, кто готов выложить 250-300 миллионов», – отметил Виталий Витухин.

На предложение Александра Бурмистрова организовывать «комфортные» остановки самим, на деньги от той же аренды земли владельцами павильонов – это почти 8 млн рублей в год – глава департамента ответил, что при таком варианте проект затянется на много лет, а он должен быть закончен к 2023 году. Также он напомнил, что у мэрии уже есть свой участок работы – на организацию подъездных карманов и прочей инфраструктуры предполагается выделить около 50 млн рублей.

Участники встречи обсудили еще один важный вопрос – видеонаблюдение. Если «умные» экраны появятся не везде, то видеокамеры должны стоять на каждой остановке. Однако, когда концессионное соглашение еще готовилась, единого центра, куда будет собираться весь видеопоток, в городе и в области не было. Нет его и сейчас. Поэтому департамент предложил компромиссный вариант. «Мы не можем требовать у предпринимателей передавать все данные каким-то третьим лицам. Но мы допускаем, что предприниматель, выигравший лот, возьмет на себя обязательство хранить записи в течение месяца, – сообщил Виталий Витухин. – Нас бы это устроило и полицию тоже».

Что скажут сами предприниматели

«То, что появилась альтернатива, для нас, конечно, приятный сюрприз, – отметила председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска Наталья Безрученкова. – Безусловно, мы все хотим красивые комфортные остановки, Новосибирск их заслуживает. И они должны быть, но не в ущерб малому и среднему бизнесу. Нужно исходить из того, чтобы оставить предпринимателей на местах. И то, в каком плачевном состоянии сейчас находятся многие остановки – во многом результат того, что владельцы мини-магазинов не чувствовали никакой защиты своих инвестиций. Никто не хотел вкладываться туда, откуда его могут в любой момент выгнать».

Между тем Виталий Витухин отметил, что некоторые совмещенные с остановочными павильонами торговые точки все же придется ликвидировать. «Я знаю несколько мест, где к остановке пристроен не один, а пять, шесть, семь объектов. Жители уже сами жалуются, их невозможно обойти. Я уважаю бизнес, но так нельзя».

По мнению руководителя бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Натальи Пинигиной, двадцать лет окупаемости, о которых упомянул Александр Бурмистров – слишком оптимистичная оценка. Потому что здесь не учитывается стоимость содержания таких остановок, которую мэрия предполагает возложить на тех же предпринимателей. Как и ответственность за возможные поломки, кражи, вандализм и так далее. «Даже если предположить, что найдется тот, кто вложится в ремонт двух остановок помимо своей торговой точки, я не знаю, найдется ли в Новосибирске так много предпринимателей с опытом организации остановочных павильонов и работы с ними, – высказалась она. – Если мы будем просто ждать, пока они появятся, мы рискуем не успеть к чемпионату».

В качестве еще одной альтернативы, более эффективной, по ее мнению, Наталья Пинигина предложила заменить «натуральную» повинность в виде строительства остановок «денежной», то есть разовым финансовым взносом. А обслуживание отдать мэрии. Тем более, что места для размещения «нагрузочных» остановок, скорее всего, будет выбирать именно она. Иначе есть риск столкнуться с той же проблемой, что и в организации общественного транспорта, когда на одних маршрутах желающих предостаточно, а на другие никто даже не смотрит.

Депутат горсовета Новосибирска Андрей Любавский, член комиссии по градостроительству и, по словам Виталия Витухина, один из главных критиков концессионного проекта, напомнил о том, что Новосибирск – это не 250 «парадных» остановок, а более двух тысяч, некоторые из которых обозначены просто торчащим из земли дорожным знаком. Он предложил активизировать работу с администрациями районов, которые хорошо знают, кто что у кого арендует, кто как выполняет взятые обязательства и так далее. «Концессия концессией, а город у нас большой и остановок в нем много, – подчеркнул депутат. – Сосредотачивайтесь на гостевых маршрутах, но не забывайте и про остальную его часть».

По его словам, торговые точки на остановках сейчас переживают не самое лучшее время. Несмотря на то, что они располагаются в достаточно удачных местах, торговля все больше перемещается в крупные магазины – особенно после того, как из павильонов убрали некоторые группы товаров. Чего нельзя сказать об информационных продуктах, для которых такие узлы трафика по-прежнему актуальны. Поэтому к работе над проектом можно подключить и рекламные агентства. «Думаю, они бы не отказались», – добавил он.

Подводя итоги круглого стола, Виталий Витухин подчеркнул, что концессионный вариант остается актуальным и департамент продолжает над ним работать. Однако для предпринимателей, по его мнению, предпочтительнее вариант инвестиционный, с малыми лотами.

До конца ноября муниципалитет планирует детально проработать условия обоих вариантов.