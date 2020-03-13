В Новосибирске, возможно, уже к лету появятся новые «умные» остановки. Там можно будет с помощью электронной системы найти нужный номер маршрута, зарядить сотовый телефон или вызвать экстренную службу. Как сообщили «Континенту Сибирь» в мэрии города, уже подготовлено концессионное предложение, которое планируется разместить во всеобщем доступе в течение ближайшего месяца.

По мнению начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталия Витухина, сегодняшнее состояние остановок общественного транспорта города трудно назвать удовлетворительным. Давно назрела необходимость привести в порядок остановочные пункты и решить вопрос с расположенными здесь «разношерстными» торговыми объектами, многие из которых уже не вписываются в существующие нормы законодательства.

1. Решением Центрального районного суда города Новосибирска от 07.06.2019 № 2а-28/2019 на мэрию города Новосибирска возложена обязанность в срок до 01.07.2020 включить в реестр муниципальной собственности автомобильные дороги города Новосибирска, провести работы по постановке автомобильных дорог Новосибирска на кадастровый учет, зарегистрировать право муниципальной собственности на автомобильные дороги Новосибирска, определить категории, провести паспортизацию и оценку технического состояния автомобильных дорог города Новосибирска, направить в Федеральное дорожное агентство информационные карты на автомобильные дороги города Новосибирска, разработать проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги города Новосибирска в соответствии с перечнем, приведенным в судебном решении. 2. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в полосе отвода автомобильных дорог не допускается размещение нестационарных объектов, не относящихся к объектам дорожного сервиса. В пункте 13 статьи 3 Закона об автомобильных дорогах приведено понятие «объекты дорожного сервиса», к которым относятся здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Значительно улучшить городскую среду и придать новый облик Новосибирску призваны «умные» остановки, концессионное соглашение по которым в мэрии города планируют заключить в ближайшее время. «Умную» остановку, помимо привлекательного внешнего вида, будет отличать наличие информационного блока с кнопочным и голосовым способами получения данных. Горожане смогут легко узнать, на каком общественном транспорте им лучше добраться до пункта назначения, задав конечную точку своего маршрута.

Кроме того, на «умной» остановке можно будет при необходимости воспользоваться номером экстренного вызова 112, сетью Wi—Fi или зарядить сотовый телефон. Все остановки будут иметь хорошее освещение и единый дизайн конструкции. На некоторых остановках появятся теплые блоки с точками торговли.

«Умные остановки» нужны городу не только по гостевым маршрутам к будущим крупным спортивным событиям – чемпионату мира по волейболу и молодежному чемпионату по хоккею. Новосибирск – это третий город страны по численности населения и первый муниципалитет по размеру территории. И поэтому важно его привести в порядок не только для гостей будущих мероприятий, но и для жителей города», — считает Виталий Витухин.

В настоящее время в мэрии Новосибирска уже подготовлено концессионное предложение, по которому заинтересованные предприниматели смогут участвовать в конкурсе и взять на себя организацию «умных» остановок. По словам Виталия Витухина, итоговый вариант концессии потребовал большой предварительной подготовки.

«Дело в том, что изначально желание города за счет частного бизнеса поставить умные остановки не нашло поддержки у предпринимателей. Планировалось, что концессионер за возможность получать прибыль с определенного числа остановочных пунктов с теплыми блоками будет содержать все остановки. В первом варианте предлагалось до 70 остановок оснастить теплыми блоками. В окончательной редакции их число, учитывая задачу привлечения бизнеса, увеличили до 156», — уточнил Виталий Витухин.

Таким образом, из 1500 существующих в городе остановок «умными» планируется сделать пока 250. В первую очередь, внимание уделят местам транспортных развязок, центральным улицам и магистралям, основным гостевым маршрутам. Однако, как сообщили в мэрии города, в дальнейшем планируется привести в порядок и все остальные остановочные пункты с привлечением крупных компаний и организаций города. Например, принять участие в обустройстве комфортных и «умных» остановок на периферии города могли бы компаний сотовой связи, получив за это возможность установки своего оборудования (антенн приема сигнала). Или крупные заводы, такие как «Сибсельмаш», Новосибирский патронный завод и другие.

Между тем, проект создания «умных» остановок встретил недовольство владельцев расположенных здесь сегодня торговых павильонов. Конфликт с мэрией произошел из-за того, что предприниматели опасаются потерпеть убытки и потерять свой бизнес. Многие считают, что с ними будут досрочно расторгаться договоры аренды. Эти опасения в ноябре 2019 года на круглом столе в мэрии Новосибирска высказала вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. По ее мнению, речь может идти о закрытии как минимум 600 торговых объектов и сокращении порядка 2,5 тыс. рабочих мест.

Комментируя пессимистические настроения киоскеров, в мэрии города уверили, что ни в коем случае не будут нарушать закон и расторгать договоры аренды досрочно. Кроме того, предпринимателям будут предлагаться альтернативные варианты размещения торговых объектов в других локациях города.

«Все желающие владельцы киосков могут уже сейчас прийти в мэрию и подать заявки на другие локации под свои объекты – сегодня таких свободных мест у нас по городу около 500. Но существующие места остановочных пунктов должны быть красивыми, удобными и соответствовать всем нормам закона. Мэрия города дает гарантию не расторгать договоры аренды раньше сроков. У большинства предпринимателей сроки истекают в 2020-2021 годах», — отметил Виталий Витухин.

По словам начальника управления потребительского рынка мэрии, предприниматели предлагали самостоятельно реконструировать свои объекты по новым нормам, однако это невозможно, поскольку на каждом объекте будут установлены видеонаблюдение и средства оповещения населения, которые подключат к единому городскому центру управления.

Уже в течение месяца мэрия Новосибирска планирует разместить в общем доступе информацию о торгах и найти в ближайшее время концессионера, который возьмет на себя ответственное дело приведения в порядок городских остановок общественного транспорта. Причем горожане уже сейчас могут оценить формат новых «умных» остановок – в Новосибирске оборудованы первые три такие остановки: около Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств по Красному проспекту, рядом с ГУМом «Россия» на левом берегу Новосибирска и напротив здания ЦУМа в Железнодорожном районе города.

По мнению не только представителей мэрии, но и многих горожан, существующие сегодня рядом с остановками и во многих других точках города киоски родом из 90-х годов – это пережиток прошлого. Даже внешний вид подобных киосков и павильонов уже можно назвать морально устаревшим.

«Рядом с остановкой транспорта «Тополевая» у нас небольшой павильон, где продают различную закуску. Здесь до глубокой ночи постоянно присутствуют какие-то сомнительные личности, возможно, горожане, которые желают весело провести время и купить горячительные напитки. Было бы лучше, конечно, навести здесь порядок», — жалуется жительница Октябрьского района Екатерина.

Со своей стороны, жители дома по адресу ул. Петухова 14/6 вспоминают, как несколько лет назад выступали против размещения на прилегающей к своему дому территории овощного киоска. По их наблюдению, торговая точка создавала антисанитарию и привлекала к домам крыс. Жителям с большими усилиями удалось добиться закрытия киоска.

Теперь подобные вопросы горожанам станет решать гораздо легче, ведь в конце 2019 года в Новосибирске был введен запрет на установку торговых киосков на территории жилых домов. Изменений в законодательство в мэрии города добивались в течение последних полутора лет. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф. Наказаны будут те, кто дал право разместить объекты на придомовых территориях – как привило, это управляющие компании или ТСЖ.

Всего в Новосибирске на сегодня насчитывается 3400 легальных торговых киосков. Примерно столько же в городе других законных нестационарных объектов: предприятий общественного питания, мастерских по ремонту обуви, изготовлению ключей и прочего. При этом число нелегальных киосков превышает число законных объектов в два раза. За последние два года в Новосибирске демонтировали порядка тысячи самовольных киосков.

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