По обновлённому проекту создания остановок в Новосибирске поступили первые заявки

На установку «комфортных остановок» в Новосибирске в мэрию города поступило шесть заявок, сообщили в пресс-службе муниципалитета во вторник. В рамках обновлённого проекта инвесторов начали искать в конце прошлого года.

Заявки от предпринимателей поступили на установку павильонов на остановках общественного транспорта «ПКиО «Березовая роща», «Улица Народная», «Областная больница» и «Завод Торгового оборудования», сообщает Telegram-канал мэрии Новосибирска 7 февраля.

«Тот факт, что сейчас мы имеем от потенциальных инвесторов обращения о намерении заключить инвестиционные договоры в отношении 55 остановок, свидетельствует о заинтересованности предпринимателей в данной форме инвестиционного проекта. Даже при минимальных исполнениях условий конкурса [в условиях конкурса – установка от двух до четырёх остановочных навесов] мы уже сейчас готовы разместить 110 остановочных навесов», — цитирует мэрия Новосибирска руководителя департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина.

Проект по установке остановочных павильонов в новом формате – посредством заключения инвестиционных договоров с предпринимателями — стартовал в Новосибирске во втором полугодии 2022 года. 30 декабря мэрия объявила открытые конкурсы на заключение 12 соглашений.

Напомним, что изначально новосибирские власти рассчитывали заключить соглашение об установке остановочных павильонов с единым концессионером. Предполагалось, что он будет отвечать за создание 250 павильонов, однако на соответствующий конкурс, возобновлённый в феврале 2021 года, не поступило ни одной заявки.

В конце 2021 года департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска предложил реализовать проект путём заключения отдельных инвестиционных соглашений. Позже инвестиционный совет мэрии сделал выбор в пользу этого варианта.

Окончательное решение о реализации проекта установки остановочных павильонов в Новосибирске путём заключения инвестиционных договоров было принято в сентябре 2022 года.

Согласно новым условиям, остановочные павильоны будут именоваться не «умными», а «комфортными» — из проекта их оснащения был исключён ряд функций. При этом остались «тревожная кнопка», возможность подключения к интернету, видеонаблюдение и цифровая панель со временем подъезда транспорта.

Победители конкурса должны будут помимо павильонов дополнительно установить два-четыре навеса. Навесы передадут в муниципальную собственность, а павильоны – предпринимателям.

Напомним, что в Омске победителем конкурса на установку комфортных остановок стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским, учредителем официальных дилеров BMW, KIA и Hyundai. Другим участником конкурса был совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» Виктор Шкуренко.