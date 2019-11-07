В мэрии Новосибирска будут решать спор вокруг реорганизации остановок «в рамках закона»

Проект создания в Новосибирске «умных остановок» не предполагает сокращения предприятий торговли — об этом было заявлено на круглом столе с участием чиновников и коммерсантов, прошедшем в мэрии Новосибирска.

После того как в феврале текущего года новосибирским бизнесменам рассказали о подготовке к реализации в городе проекта по созданию «умных остановок», коммерсанты настаивали на более детальном обсуждении вопроса. Поскольку проект, в соответствии с законодательством, предполагал конкурсную процедуру, готовящаяся концессия обеспокоила бизнесменов. Владельцы расположенных на остановках общественного транспорта торговых павильонов заявили, что опасаются лишиться бизнеса, если остановки будут отданы крупному игроку рынка — концессионеру. «Организованной сегодня встречи предприниматели ждали долго. Предпринимательское сообщество Новосибирска обеспокоено отсутствием информации о ходе разработки и реализации проекта «умных остановок». Бизнесмены предполагают, что с ними будут досрочно расторгаться договоры, коммерсантам придется закрыть свои торговые объекты, что приведет к серьезным экономическим последствиям», — огласила позицию новосибирских коммерсантов вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. По ее информации, речь может идти о закрытии как минимум 600 торговых объектов и сокращении порядка 2,5 тыс. рабочих мест.

Параметры предстоящего концессионного соглашения бизнесменам прояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко. Планируется, что в Новосибирске будет два типа «умных остановок»: вариант «смарт-лайт» без объектов торговли и «смарт-комфорт» с торговым павильоном. «Умный» интерфейс остановок должен обеспечивать «тревожную» кнопку, голосовое управление, раздачу бесплатного wi-fi, систему видеонаблюдения и экран с информацией о приближающихся к остановке транспортных средствах, электронным расписанием маршрутов. Изначально, в соответствии с распоряжением мэра Новосибирска, предполагалось обустроить 159 остановок общественного транспорта на «гостевых маршрутах» в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, запланированного на 2023 год. 94 остановки было решено оставить без объектов нестационарной торговли (НТО), поскольку разместить там павильоны не позволит законодательство — противопожарные нормы и так далее. «Для улучшения финансово-экономической модели в концессионное соглашение были добавлены дополнительные места с торговыми павильонами», — пояснил Максим Леоненко. В итоге количество «умных остановок» с НТО выросло до 106, а общее количество «концессионных» остановок — до 200. Представитель мэрии также назвал финансовые параметры будущей концессии. Из бюджета Новосибирска на реализацию проекта «не будет затрачено ни рубля», объем предполагаемых инвестиций со стороны бизнеса составит порядка 250 млн рублей. По предварительным данным, срок концессионного соглашения составит 15 лет.

Представители мэрии предложили бизнесменам также принять участие в предстоящем конкурсе на право концессии, поскольку предоставлять преференции отдельным коммерсантам не позволяет закон. В ответ предприниматели предложили свой вариант: владельцы торговых павильонов, готовые поставить «умную остановку» своими силами и средствами, сохраняют за собой торговые места. Те же остановки, от которых коммерсанты откажутся, уходят в концессию. «Мы предлагаем, чтобы те, у кого есть деньги, сами реконструировали остановки. А остальные сами уйдут. Пусть будет концессионер, но пусть не сносят тех, кто готов вложиться в остановки», — настаивали бизнесмены. Обсуждение этих предложений вызвало бурную дискуссию: коммерсанты пытались отстоять свое право на участки, где стоят павильоны, представители мэрии убеждали их, что город нужно привести в порядок к чемпионату.

В качестве примера чиновники продемонстрировали свежие фотографии остановок транспорта в районе левого берега, где проходит один из «гостевых маршрутов». По словам начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, из-за разномастных киосков и уличной торговли эти остановки стали «мини-барахолками». «Я всегда говорил о том, что малый и средний бизнес нужно сохранить, за каждым предпринимателем есть семьи. Поэтому мы говорим: хорошо, давайте будем считать остановки частью дорожной инфраструктуры и организуем цивилизованные остановочные комплексы, которые есть во всех крупных городах. Если ничего не делать, я просто уверен, что к 2022 году здесь будут представители прокуратуры и следственных органов, которые потребуют выполнить федеральный закон», — заявил Александр Люлько. Он напомнил собравшимся примеры Москвы и соседнего Красноярска, где в преддверии крупных международных событий НТО попросту сносили, и призвал не допускать крайностей. Как выяснилось в ходе встречи, ситуацию усугубляют изменения в федеральном законодательстве, которые требуют от местных властей перевести дороги в городе в муниципальную собственность, что повлечет за собой демонтаж всех придорожных объектов, за исключением объектов дорожной инфраструктуры. В Новосибирске в муниципальную собственность будут переданы и закреплены за «Городским центром организации дорожного движения» 727 автомобильных дорог. Таким образом, совмещенное с остановочным павильоном торговое предприятие станет единственной легальной формой «придорожного» бизнеса, реализовать которую как раз позволит проект «умных остановок».

Принимавший участие во встрече начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин подчеркнул, что насколько бы остро ни шла дискуссия вокруг «умных остановок» — городские власти будут решать вопрос в рамках закона. По его словам, договоры с коммерсантами о размещении НТО, действующие до 2020 года, муниципалитетом «будут однозначно исполнены». «Никто никого двигать не будет», — подчеркнул Виталий Витухин. Однако пролонгировать эти договоры городские власти не планируют, поскольку «на этих местах не должно быть того безобразия, которое есть сейчас». Виталий Витухин предложил бизнесменам посмотреть на проблему не только с точки зрения коммерческих интересов, но и как оценивают ситуацию потребители, жители Новосибирска. «Одно из этих безобразий мы позавчера сносили ковшами на трамвайном кольце на Волочаевской. Люди спрашивали, как вы вообще допустили, чтобы в таких ужасных условиях людей кормили, продавали продукты питания», — рассказал начальник управления потребрынка. Он пояснил, что в перечне нестационарных торговых объектов Новосибирска много лет значится 3,4 тыс. позиций, «плюс-минус 100 объектов, которые открываются и закрываются». «Объекты останутся. Просто вместо пяти-шести киосков на площади Маркса там останется один, а остальные предприниматели переедут на другие места», — сказал Виталий Витухин. По его словам, «умные остановки» в Новосибирске делаются не для гостей и участников предстоящего чемпионата, а в первую очередь для жителей города. «Если бы этого чемпионата не случилось, мы должны были бы его придумать, чтобы для горожан сделать хорошо», — резюмировал представитель мэрии.

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